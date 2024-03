(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 ZES SUD. CONGEDO (FDI): BENE GOVERNO, COSI’ SI RIDUCE GAP CON NORD

”Razionalizzare e sburocratizzare. Nasce con questo intento lo Sportello unico digitale per le attività produttive nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno. Le imprese dei comuni delle otto regioni del Sud, ben 2550, potranno usufruire di un procedimento semplificato per la presentazione delle istanze di autorizzazione di nuovi investimenti o piani di sviluppo. Si tratta di uno strumento che semplifica enormemente tutti processi burocratici senza, per questo, evitare i doverosi controlli previsti dalle norme. Un’iniziativa importante del Governo Meloni e del ministro Fitto nel tentativo dichiarato di ridurre il gap con l’economia del nord e del centro che storicamente viaggia su una velocità diversa”. Lo ha detto Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze alla Camera.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati