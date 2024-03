(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 [Rugby Notizie] Serie A Elite Femminile, le partite della domenica: scontro cruciale tra Calvisano e Benetton

02 Marzo 2024

SERIE A ELITE FEMMINILE, LE PARTITE DELLA DOMENICA: SCONTRO CRUCIALE TRA CALVISANO E BENETTON

Roma – Le gare della domenica di Serie A Elite Femminile pongono particolare attenzione al Girone Playout, dove, al netto del rinvio della gara tra CUS Torino e Capitolina, ci sarà uno scontro salvezza determinante tra Calvisano e Benetton. Le bresciane sono all’ultima spiaggia: perdendo la partita contro le Red Panthers sarebbero aritmeticamente retrocesse in Serie A con un turno d’anticipo. Nell’altra gara del girone Playoff, dopo il derby di sabato alle 17 tra Valsugana e Villorba, ci sarà la sfida tra Colorno e Milano, con le Erinni che proveranno ad accorciare il distacco da Villorba, per arrivare allo scontro diretto dell’ultima giornata con una speranza di rimonta in ottica finale scudetto.

Serie A Elite Femminile – II fase, V giornata

Girone Playoff

Sabato 2 marzo 2024, 17:00, Padova, Campo Valsugana

Valsugana Rugby Padova v Arredissima Villorba Rugby

Domenica 3 marzo 2024, 12:30, Colorno, Campo Paolo Pavesi

Furie Rosse Rugby Colorno v CUS Milano Rugby

Girone Playout

Domenica 3 marzo 2024, 14:30, Calvisano, Pata Stadium (In diretta su DAZN)

Rugby Calvisano v Benetton Rugby Treviso

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

Iveco Cus Torino v Unione Rugby Capitolina

LE ULTIME DAI CAMPI:

FURIE ROSSE RUGBY COLORNO

“Per affrontare il CUS Milano abbiamo deciso di dare spazio a qualche ragazza giovane che purtroppo non siamo riusciti a inserire nelle partite precedenti” commenta Michele Mordacci, Head Coach delle Furie Rosse Colorno, che prosegue: “Ciò non toglie che ci aspettiamo dal gruppo, che partirà dall’inizio, una grande determinazione e voglia di rivincita. Sicuramente la squadra del CUS Milano viene per fare bottino pieno perché la matematica non la esclude dal 2° posto e, quindi, speriamo di vedere una bella partita combattuta e divertente”. La Formazione: Borja; Ruggio, Buso, Mannini; Serio; Capurro, Bertelé; Antonazzo, Cheli; Jelic, Carnevali; Locatelli (CAP); Dosi, Tedeschi, Cuoghi. A disposizione: Casolin, Francillo, Prosperococco, Andreoli, Boledi, Catellani, Bortolotti, Rosini.

CUS MILANO RUGBY

“Sarà una partita dove la solidità mentale sarà la chiave di volta dell’incontro – ha dichiarato l’allenatore del CUS Milano Giorgio Rigosa – Colorno ha, probabilmente, il pacchetto di mischia più forte e pesante del campionato e in questa fase di conquista cercherà di costruire la propria gara. Dal canto nostro solo ripetendo l’ottima partita difensiva dell’andata disputata contro le emiliane, potremo competere ad armi pari con loro”. La formazione: Verocai; Mora, Maffia, Severgnini, Fujimoto; Paganini, Barachetti; Cavina Giulia, Satragno, Ivashchenko; Elemi (cap), Pagani; assaghi, Fernandez,Turolla. A disposizione: Logoteta, Foscato, Giampaglia, Galleani, Calini, Cavina Gaia, Curto, Gaglia.

RUGBY CALVISANO

“La sfida con il Benetton al San Michele sarà l’ultima partita casalinga del campionato, Calvisano è casa nostra e quando giochiamo su questo campo siamo felici e mentalmente siamo spronate a dare sempre qualcosa in più”, ha sottolineato Francesca Sberna, capitano del Leonessa Rugby, confidando in un risultato positivo della squadra. “Lamentiamo alcune assenze importanti come quella di Simona Beretta ed Erika Skofca, inoltre rispetto alle precedenti partite sono state operate alcune inversioni di ruolo – ha spiegato – ma ritengo che la gara sia aperta a qualsiasi pronostico anzi, massimo rispetto per le nostre avversarie ma credo che siano alla nostra portata. A Calvisano abbiamo sempre giocato delle ottime partite, siamo cariche. Sappiamo che la sfida è fondamentale per entrambe le squadre ma quest’anno non abbiamo ancora vinto e, con tutte le nostre forze, vogliamo prenderci una soddisfazione che ci ripaghi dei sacrifici e delle fatiche della stagione. Lo vogliamo immensamente e vincere a casa nostra conta più di ogni altra cosa”. La formazione: Romersa; Marzocchi, Moioli, Ramirez, Domeneghini; Pirpiliu, Mazzoleni; Armanasco, Sberna (Cap.), Bonvicini; Zazzera, Signorini; Vezzoli, Costantini, Rossi. A disposizione: Caso, Lò, Seck, Saputo, Guerra, Pasquali, Ghironzi.

BENETTON RUGBY TREVISO

“Ultima partita prima della lunga pausa e veniamo dalla sconfitta che ancora brucia di domenica scorsa. Le ragazze si sono allenate molto bene e hanno una grande voglia di rivalsa e di dimostrare che valgono, ancora una volta. Ci siamo focalizzati su di noi e sul nostro processo e per arrivare a quello servirà grande disciplina e volontà: so che le ragazze porteranno questi aspetti domenica a Calvisano“ commenta prima della gara coach Federico Zani. La formazione: Agosta; Menotti, Magatti, Pellizzon, Barattin; Dall’Antonia, Campigotto; Giacomini, Tognon, Celli; Segato, Este; Franco, Fent (C), Bottaro. A disposizione: Bado, Stocco, Sandron, Bacci, Geissbhuler, Lera, Giacomazzo, Zorzi.

