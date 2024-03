(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 LODI. RAIMONDO(FDI) SINCERA SOLIDARIETÀ ALLE FORZE DELL’ORDINE

“Questa mattina sono stato dal Questore di Lodi, dott. Pio Russo, insieme al nostro capogruppo in consiglio comunale Giulia Baggi e al presidente provinciale di Fdi Francesco Filipazzi per esprimere la totale solidarietà di Fratelli d’Italia e la ferma condanna per le inaccettabili aggressioni fisiche, mediatiche e politiche di queste ultime settimane ai danni delle Forze dell’Ordine. Un atto di sincera solidarietà perché la violenza contro coloro che garantiscono la sicurezza pubblica è intollerabile e mina i principi fondamentali della nostra società. In questo momento di forte difficoltà e instabilità nel panorama internazionale, è ancora più importate e fondamentale promuovere il dialogo e sostenere chi ogni giorno lavora per la sicurezza della comunità. Auspichiamo che anche la sinistra, prontissima nel mettere sotto processo mediatico polizia e carabinieri, esprima con sincera convinzione la solidarietà alle forze dell’ordine e condanni senza indugi ogni tipo di violenza messa in atto con regolarità da centri sociali e delinquenti vari”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Raimondo.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati