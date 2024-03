CONTIENE FOTO# ROMA – TRE ARRESTI DEI CARABINIERI NELLA NOTTE.

(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

ROMA – TRE ARRESTI DEI CARABINIERI NELLA NOTTE.

ROMA – La scorsa notte, in due distinti interventi, i Carabinieri del Gruppo

di Roma hanno arrestato tre persone gravemente indiziate, a vario titolo, di

tentato furto e furto aggravato.

A seguito di una chiamata giunta al 112, i Carabinieri del Nucleo

Radiomobile di Roma sono intervenuti in via Grotte di Gregna, quartiere

Tiburtino, sorprendendo un 23enne egiziano e un 34enne libico che erano

entrati in un locale, dopo averne forzato una finestra, rubando numerose

bottiglie di alcolici, per un valore di oltre 600 euro.

Poco dopo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Monte

Sacro, sempre a seguito di una chiamata giunta al 112, sono intervenuti

presso una casa di cura in via di Tor Cervara, dove hanno sorpreso un 27enne

nigeriano intento a rovistare nel locale magazzino. L’uomo si è dato alla

fuga a piedi ma è stato immediatamente bloccato. Nelle sue tasche, i

Carabinieri hanno rinvenuto una grossa pinza che è stata sequestrata.

Le vittime hanno presentato regolare denuncia-querela e gli arresti sono

stati tutti convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari,

per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

030324

