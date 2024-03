[acspro] [CRUmbria-News] L’Assemblea legislativa dell’Umbria convocata per martedì 5 marzo 2024, ore 9.30

(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 All’ordine del giorno: question time e mozioni

(Acs) Perugia, 1 marzo 2024 – L’Assemblea legislativa dell’Umbria si

riunirà martedì 5 marzo 2024, dalle ore 9.30. I lavori, che saranno

trasmessi in diretta su youtube, prevedono la discussione di: interrogazioni

a risposta immediata (qt) e atti di indirizzo.

QUESTION TIME

“Mancati versamenti delle quote spettanti al Comune di Perugia alla Sase

spa”, interroga Michele Bettarelli (Pd), risponde la presidente Donatella

Tesei.

“Richiesta chiarimenti accordo di programma Ast Terni”, interroga

Eleonora Pace (FdI), risponde la presidente Donatella Tesei.

“Innalzamento del limite di età per l’accesso alla procreazione

medicalmente assistita fino al compimento del 46° anno di età in base a

quanto stabilito dal decreto del ministero della Salute sulle tariffe dei

nuovi livelli essenziali di assistenza”, interroga Simona Meloni (Pd),

risponde l’assessore Luca Coletto.

“Revisione degli indirizzi in vista dell’adozione del piano pandemico per

il periodo 2024-2028”, interroga Valerio Mancini (Lega), risponde risponde

l’assessore Luca Coletto.

“Qualità delle forniture domiciliari di dispositivi medici monouso, ausili

per incontinenza, presidi per diabetici e prodotti destinati a

un’alimentazione particolare. Garanzie per gli assistiti e le famiglie di

quantità sufficienti di prodotti e adeguati standard qualitativi in tutta

l’Umbria”, interroga Vincenzo Bianconi (Misto), risponde l’assessore Luca

Coletto.

“Sentenza del Tar dell’Umbria a seguito di ricorso numero di registro

generale 823 del 2023 proposto da Nippon gases pharma srl contro Puntozero

scarl”, interrogano Donatella Porzi (Misto), Michele Bettarelli, Tommaso

Bori (Pd), Thomas De Luca (M5S), Simona Meloni e Fabio Paparelli (Pd).

“Catalogo regionale dell’offerta formativa ‘Garanzia di occupabilità dei

lavoratori’, mancato coinvolgimento delle rappresentanze delle imprese e

delle parti sociali, richiesta revoca dell’avviso. Procedura di nomina del

direttore generale di Arpal umbria”, interroga Andrea Fora (Patto civico),

risponde l’assessore Michele Fioroni.

“Intendimenti della Giunta riguardo il mantenimento, in forma cartacea, del

tesserino per lo svolgimento dell’attività venatoria”, interrogano Manuela

Puletti e Marco Castellari (Lega), risponde l’assessore Roberto Morroni.

MOZIONI

“La Vespa Piaggio: un patrimonio italiano da salvaguardare”, a firma

Manuela Puletti e Marco Castellari (Lega).

“Ripristino urgente del fondo per il contrasto dei disturbi della

nutrizione e dell’alimentazione”, a firma Andrea Fora (Patto civico).

“Promozione dei giardini terapeutici in spazi urbani pubblici”, a firma

Daniele Carissimi, Stefano Pastorelli, Paola Fioroni (Lega).

“Miglioramento della normativa regionale autorizzativa, per l’apposizione

di recinzioni negli allevamenti suinicoli regionali, volte a contenere la

diffusione della peste suina africana in Umbria”, a firma Marco Castellari,

Manuela Puletti e Valerio Mancini (Lega).

“Riduzione finanziamento per progetti servizio civile universale”, a firma

Simona Meloni (Pd).

“Contrarietà all’istituzione del parco nazionale Catria, Nerone e Alpe

della Luna”, a firma Valerio Mancini, Marco Castellari e Manuela Puletti

(Lega).

“Riconoscere prioritari tra gli interventi da realizzare sulla viabilità

stradale in Alta Valnerina quelli volti ad eliminare il rischio collisione in

curva di mezzi pesanti provenienti da direzioni opposte e successivamente ad

allargare la carreggiata in tutti quei tratti dove si può creare una

viabilità più sicura e scorrevole, cercando di ridurre il più possibile

l’impatto ambientale e sulla viabilità durante i lavori di esecuzione”, a

firma Vincenzo Bianconi (Misto).

“Misure urgenti contro il negazionismo climatico”, a firma Thomas De Luca

(M5S).

“Impegno della Giunta per la definizione a livello nazionale, di uno

strumento normativo volto provvisoriamente a coprire in termini finanziari la

ricostruzione nei comuni di Perugia ed Umbertide, colpiti dagli eventi

sismici del 9 marzo 2023”, a firma Stefano Pastorelli, Daniele Carissimi,

Marco Castellari, Paola Fioroni, Valerio Mancini, manuela Puletti e Eugenio

Rondini.

“Misure di intervento e azioni finalizzate alla ricostruzione e al sostegno

della popolazione di Pierantonio, Sant’Orfeto e Pian d’Assino colpita dal

sisma del 9 marzo 2023”, a firma Tommaso Bori, Simona Meloni (Pd), Vincenzo

Bianconi (Misto), Thomas De Luca (M5S) e Donatella Porzi (Misto).

“Crisi del comparto agricolo”, a firma Simona Meloni, Michele Bettarelli,

Tommaso Bori, Fabio Paparelli (Pd), Thomas De Luca (M5S), Donatella Porzi

(Misto). RED/

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/76723