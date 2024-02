MIT: Come le cellule tumorali in stadio iniziale si nascondono dal sistema immunitario

(AGENPARL) - ROMA, 29 Febbraio 2024 - Un nuovo studio condotto da ricercatori del MIT e del Dana-Farber Cancer Institute ha identificato un gene chiamato SOX17, attivato nelle cellule precancerose del colon, che aiuta a eludere il sistema immunitario durante le prime fasi dello sviluppo del cancro. Queste cellule, che attivano il gene SOX17, diventano praticamente invisibili al sistema immunitario, consentendo loro di svilupparsi in tumori più avanzati. La scoperta suggerisce che bloccare la funzione di SOX17 o il percorso che lo attiva potrebbe offrire un nuovo approccio per trattare i tumori in fase iniziale prima che diventino più grandi. La ricerca è stata condotta utilizzando una tecnica che fa crescere mini tumori del colon in laboratorio e poi li impianta nei topi. L’obiettivo è identificare nuovi modi di trattare il cancro del colon nelle sue prime fasi.

In queste cellule tumorali intestinali, la proteina Sox17 è etichettata in rosso. I ricercatori del MIT hanno scoperto che quando le cellule tumorali attivano il gene Sox17, questo le aiuta a eludere il rilevamento immunitario, in parte disattivando l’espressione di una proteina chiamata Lgr-5, etichettata in verde.

Crediti:Immagine: per gentile concessione dei ricercatori