(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 La Guardia Nazionale Ambientale e Controllo del Vicinato per una

maggiore tutela verso gli animali potrebbe essere un ottima sinergia e’

quanto affermano Niccolo’ Francesconi dirigente generale settore

Fondamentale G.N.A e Francesco Caccetta ANCDV ( Associazione Nazionale

Controllo di Vicinato ) L’importanza sociale dei pet nelle nostre

famiglie è ormai cosa nota. Dall’analisi di recenti studi

scientifici[1] in merito al ruolo degli animali da compagnia (“pet”)

all’interno dei nuclei familiari italiani, è emerso che gli stessi

sono veri e propri membri della famiglia e concorrono alle dinamiche

domestiche e al benessere psico-fisico di tutti i membri della casa

soprattutto delle persone meno giovani o che vivono sole. Nel nostro Bel

Paese, si è stimato che ben oltre il 35% degli over sessantacinque[2]

ha un animale d’affezione in casa con il quale trascorre molto tempo

della giornata, con effetti benefici che vanno dal buonumore

all’attività fisica. Gli animali suscitano sentimenti di tenerezza e

felicità e ci danno l’opportunità di fare attività fisica che

spesso la pigrizia ci impedirebbe di svolgere. Cosa c’è di meglio che

una bella passeggiata con il nostro cane? Oltre ad abbassare il

colesterolo e a migliorare la circolazione sanguigna del nostro corpo

aiutiamo anche le finanze pubbliche la cui spesa sanitaria risparmiata,

grazie al migliore stile di vita negli anziani, reso possibile grazie

alla presenza degli amici non umani, è stata stimata in quattro

miliardi di euro. Forse è per i suddetti motivi, o magari per molti

altri ben noti a tutti i possessori di animali, che la presenza dei pet

nelle famiglie italiane raggiunge cifre considerevoli. Sono, infatti,

circa sessanta milioni[3] gli animali d’affezione presenti in Italia,

una media di circa un pet per ciascun abitante e 2,3 per ogni famiglia

(1 gatto ogni 3,5 famiglie e un cane ogni 3,7 famiglie). La lettura di

questi dati ci conduce a un altro ragionamento che apre le porte al lato

oscuro della materia. Quando ci sono grandi numeri, inevitabilmente, si

attivano le menti dei delinquenti che mirano al possibile business e ai

guadagni illeciti. Il mondo sommerso del furto e della rivendita degli

animali domestici conta numeri molto alti e spesso non è così evidente

poiché i media non sempre ne parlano. In realtà il fenomeno ha delle

proporzioni preoccupanti. Solo nel 2017, infatti, risultano rubati

36.000 cani di razza. Secondo quanto si legge da un report

dell’associazione AIDAA (Associazione Italiana Difesa Animali e

Ambiente) sono in forte aumento (+12% rispetto al 2016) i furti di cani

di razza. Nel 2017 i furti di cani denunciati e segnalati sui social

sono stati oltre 36.000 mentre nel 2016 i furti dei cani di razza sono

stati circa 32.000 contro i 30.000 del 2015. I cani maggiormente presi

di mira dai ladri sono stati anche l’anno scorso quelli di piccola

taglia con una percentuale che supera il 58%. Oltre ai Chihuahua e ai

Pinsher sono aumentati i furti dei Bulledogue Francesi e dei Bulldog

inglesi. Molte anche le denunce per furti di cani da caccia, mentre tra

i cani di grossa taglia i furti hanno riguardato principalmente i

cuccioli. Aumentati anche i furti di Pastori Tedeschi. I cani di

piccola razza in età fertile rappresentano complessivamente il 70% dei

cani rapiti nel corso dell’anno appena terminato. Le regioni con il

maggior numero di furti sono Lombardia, Piemonte, Sicilia, Puglia,

Lazio, Toscana e Piemonte[4]. Il rischio di vedersi rubare il proprio

animale d’affezione non è altissimo, in termini di percentuale

(0,06%) ma per chi è proprietario di un amico a quattro zampe il solo

pensiero diventa un incubo. Per questo bisogna comunque correre ai

ripari e cercare di applicare alcune strategie o almeno evitare

comportamenti a rischio ed eliminare le vulnerabilità che creano le

occasioni che fanno bene al ladro (cit. “L’occasione fa bene al

ladro” di Francesco Caccetta ed. MGC 2016).

Furto dell’animale domestico.

Sono proprio le nostre cattive abitudini che spesso spianano la strada

ai ladri e mettono a repentaglio i nostri beni più preziosi, siano essi

soldi o gioielli, oppure i nostri amati amici pelosi. Alcune persone,

per fare una commissione veloce lasciano il loro cane legato fuori dal

negozio, oppure in macchina e al ritorno rischiano di non trovarlo più,

poiché magari si è liberato e si è allontanato da solo oppure perché

qualcuno l’ha portato via. Come si è detto prima le vittime prescelte

sono i cani di razza. Il loro pedigree diventa moneta contante nelle

tasche dei delinquenti, ai quali poco importa il dramma che si sta per

consumare per il proprietario dell’animale. Del resto, quando il ladro

fa il confronto dei costi e benefici, non può che prendere atto che il

furto di un cane di razza, comporta davvero pochissimi rischi a fronte

di un bel guadagno. Per questo motivo, secondo la teoria criminologica

delle attività routinarie, si afferma che per un crimine che si

verifica, occorrono tre elementi: un aggressore motivato; una vittima

designata; l’assenza di un difensore ovvero l’incapacità dei

presenti di prevenire che il crimine accada. In questo caso, vista la

debole difesa che un cane può mettere in atto, e l’indifferenza

altrui che spesso regna sovrana nelle nostre strade, non è difficile

che il criminale possa agire indisturbato e in brevissimo tempo senza

correre alcun rischio. I cani rubati, possono poi prendere vie diverse,

tra le quali, oltre alla vendita a metà prezzo rispetto ai negozi

specializzati, vi è quella più orribile dei cosiddetti “cani da

esca” usati per addestrare i cani da combattimento (le vittime

prescelte sono pastori tedeschi, Doberman Pinsher e American Pit Bull

Terrier). Altra possibilità di destinazione dei cani di razza rubati

può essere quella meno traumatica di essere venduto a qualche disonesto

allevatore per la riproduzione di animali con Pedigree (un buon motivo

per sterilizzare o castrare il vostro cane). Alcune piccole

organizzazioni criminali o bande di nomadi senza scrupoli, sfruttano la

conosciuta pratica della ricompensa per animali smarriti,

“sequestrando” l’animale in attesa dell’offerta del proprietario

promessa a chi lo ritrova. C’è inoltre un’altra ipotesi,

fortunatamente meno frequente, che riguarda coloro che vendono animali

rubati e smarriti per la ricerca scientifica dove vengono utilizzati

cani e gatti per il test e la sperimentazione biomedica. Questi banditi

sono spesso indicati come rivenditori di serie B. Sono intermediari che

rubano oppure acquistano gli animali da rivendere, nei mercatini o da

privati che vogliono disfarsi di cucciolate indesiderate. Come

proteggere quindi gli animali domestici? Prima di dare alcuni consigli

di base, sarebbe opportuno fare alcune considerazioni di tipo

sociologico, cercando di comprendere come e perché tutti questi reati

predatori possano avvenire, così facilmente è per quale motivo i ladri

hanno sempre più possibilità di riuscire nei loro intenti, nonostante

i furti, in questo caso di animali ma in genere i reati predatori,

vengano commessi in orari diurni e spesso davanti a molte persone. Nella

parte precedente, abbiamo accennato all’indifferenza delle persone ed

al fatto che affinché il furto possa avvenire, in base alla teoria

delle attività routinarie, occorrano tre elementi concomitanti: un

aggressore motivato, una vittima designata e l’assenza di un difensore

ovvero l’incapacità dei presenti di prevenire che il crimine accada.

Analizzando questa teoria, non possiamo fare a meno di costatare che

l’attuale predisposizione umana al senso di comunità e di mutua

assistenza è andata, nel corso degli ultimi anni, scemando, sostituita

da un individualismo pregnante, che porta tutti inevitabilmente

all’isolamento. Quest’ultimo è la causa dell’agire indisturbati

dei delinquenti nei nostri territori. Proprio per il crescente

individualismo che produce isolamento, c’è stata da pochi anni una

tendenza a riscoprire il sentimento di comunità e di aiuto reciproco

tra i cittadini, in armonia con il proprio territorio e in ausilio delle

Forze dell’Ordine. Un crescente senso di appartenenza e di

collaborazione che in moltissime parti del Paese sta facendo rinascere

la percezione della sicurezza. Questi sentimenti, da sempre facenti

parte dell’imprinting degli uomini e in questo caso degli italiani

(Capitale Sociale – Robert Putnam) sono stati riscoperti e strutturati

nelle pratiche del Controllo di vicinato, presenti in molti comuni

italiani, che stanno dando ottimi risultati in termini di realizzazione

della cosiddetta Sicurezza Partecipata. Il Controllo di Vicinato è un

progetto strutturato che attualmente viene promosso da diverse

associazioni sparse nel territorio italiano, con lo scopo di promuovere

la coesione sociale attraverso la partecipazione dei cittadini in un

piano di Sicurezza Partecipata; aiutare le persone che abitano in un

determinato territorio ad individuare ed eliminare le loro

vulnerabilità ambientali e comportamentali; insegnare ad avere un

dialogo costante e proficuo con le Forze dell’Ordine a mezzo di

segnalazioni qualificate. Questo programma, permette alle persone che lo

adottano, di tornare al senso di comunità e rendere più protetto il

loro territorio e, di conseguenza, difendere i loro beni, compresi gli

animali domestici, rendendo la vita difficile ai ladri. Recuperando la

coesione sociale, s’instaura quel clima di collaborazione e mutua

assistenza che fa si che ogni persona residente in una determinata zona

diventi l’occhio vigile per se e per i vicini, segnalando ogni

anomalia alle Forze dell’Ordine, con una reportistica immediata e

qualificata, e si diventa custodi della propria via, impedendo ai

delinquenti di vario tipo, di avere libero e facile accesso alle altrui

proprietà. Logicamente non sarà sufficiente questo per impedire a

chiunque di colpire le nostre abitazioni o di portare via i nostri

piccoli amici ma le pratiche di eliminazione delle vulnerabilità,

ridurranno davvero molto le opportunità per i predatori. Parlando di

eliminazione delle vulnerabilità, riferendoci ai nostri animali

domestici, potremmo adottare alcune semplici regole o accorgimenti che

potrebbero davvero salvarci dal furto. Ad esempio, anche se sembra

superfluo dirlo, sarebbe opportuno lasciare il nostro cane o gatto

dentro l’abitazione, quando siamo assenti, senza lasciarlo libero in

giardino, soprattutto quando ci allontaniamo per molte ore per andare a

lavorare. Tenere il cane al guinzaglio quando si va a fare una

passeggiata e liberarlo solo se siamo in condizioni di poterne osservare

gli spostamenti per evitare che sparisca dietro a siepi o altro e sfugga

alla nostra vista anche se per pochi istanti. Rendere identificabili gli

animali, oltre che con il microchip (obbligatorio per legge) con un

collare che riporti i dati del proprietario in modo che possa

rapidamente essere riconsegnato in caso di smarrimento. Sterilizzare o

castrare il vostro animale al fine di abbassare il suo desiderio di

allontanarsi da casa e renderlo meno appetibile per le tipologie

predatori sopra descritti (allevatori e laboratori). Non mettere annunci

sui giornali per regalare cucciolate indesiderate, o almeno accertarsi

bene prima di cedere un cucciolo a sconosciuti, andando a verificare di

persona dove verrà ospitato e facendo firmare un atto privato con il

nuovo proprietario accertandovi della sua identità. Chiedere anche una

somma irrisoria di 30/40 euro per un cucciolo non di razza, servirà a

scoraggiare acquirenti interessati ad altre sorti del vostro animale.

Osservare la presenza di sconosciuti che si aggirano nel quartiere o

nella vostra via, segnalandone subito la presenza alle Forze

dell’Ordine prendendo la targa del veicolo e descrivendo bene le

persone sospette. Avvisare poi i vostri vicini, scrivendo un messaggio

nelle chat di whatsapp dei gruppi di Controllo di Vicinato o

informandoli di persona. In caso di sospetti, è importante agire

immediatamente, chiamando il 112. In caso di smarrimento (o furto) del

vostro amico non umano, sarebbe utile fare un volantino dove specificare

il nome dell’animale, il colore, e la razza, includendo la posizione

in cui il vostro animale domestico è stato visto l’ultima volta e un

contatto o un numero di telefono. Una strategia da adottare in questi

casi, è quella di scrivere sul volantino, che il vostro animale ha

bisogno di cure mediche, al fine di scoraggiare qualcuno che vorrebbe

tenerlo con sé. Prendere contatto con i rifugi locali (canili e

associazioni e cliniche veterinarie o ambulatori veterinari in genere)

inviando loro i volantini. Monitorare poi, gli animali domestici in

vendita o adozione leggendo gli annunci su giornali o online,

verificando se sussistono elementi, nella descrizione, che coincidono

con il vostro animale. Andare in giro e chiamare il nome del vostro

animale domestico nella zona dove è stato visto l’ultima volta. Ciò

è particolarmente utile durante le ore serali quando il rumore del

traffico è diminuito e c’è la probabilità che il vostro cane possa

sentirvi e rispondere abbaiando. Nel caso crediate di avere individuato

il vostro animale e la persona che lo ha preso con sé, non prendete

iniziative ma chiamate le Forze dell’Ordine per aiutarvi a recuperare

il vostro pet. Se qualcuno sostenesse di aver trovato il vostro cane

smarrito, fategli domande specifiche per essere sicuri trattarsi del

vostro amico a quattro zampe senza mai anticipare somme di denaro

richieste con pagamenti su Postpay o simili anche se avete offerto una

ricompensa. In caso di smarrimento di animale, prima di rilasciare

denaro a chi ve lo restituisce, chiamate le Forze dell’Ordine o la

Polizia Locale per identificare la persona che ve lo sta riconsegnando

ed alla quale state dando dei soldi per ricompensa. Non rinunciate mai

alla speranza di ritrovare il piccolo amico. Continuate a inviare

volantini, monitorare siti Web e controllare gli annunci dei giornali.

Il vostro animale domestico potrebbe essere stato trovato da persone per

bene e altruiste che potrebbero rendersi conto che sono in possesso di

un animale rubato o smarrito e, per questo, restituirlo. Il controllo di

Vicinato continua ad essere un ottimo strumento di prevenzione e di

ausilio per le fasi di ricerca in caso di smarrimento o furto di animali

domestici. Aderire al progetto e creare gruppi di Controllo di vicinato

nei propri quartieri non è una cosa difficile da attuare.

Guardia Nazionale Ambientale

Dirigente Generale Settore Fondamentale

Dott. Niccolo’ Francesconi