BANCA MPS: APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO 2023 E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

BANCA MPS: IL CDA

● APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO 2023 CON PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE

DELL’UTILE DELL’ESERCIZIO 2023

● CONVOCA PER IL GIORNO 11 APRILE 2024 L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Siena, 29 febbraio 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

(“BMPS” o la “Banca”), tenutosi in data odierna sotto la presidenza di Nicola Maione, ha approvato

il progetto di bilancio d’esercizio della Banca e consolidato del Gruppo Montepaschi al 31 dicembre

2023, confermando i risultati preliminari già approvati dal Consiglio stesso e resi noti al mercato il 7

febbraio scorso, ai quali si rimanda.

In particolare, si ricorda la proposta di distribuzione di un dividendo in contanti per azione di 0,25

euro, al lordo delle ritenute previste dalla legge, per un ammontare complessivo di 315 mln di euro,

soggetta all’approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza e dell’Assemblea.

Tale distribuzione, qualora approvata, avrà luogo con data di stacco cedola il 20 maggio 2024 (ex

date), data di legittimazione al pagamento 21 maggio 2024 (record date) e data di pagamento il 22

maggio 2024 (payment date).

Si informa, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea Ordinaria della

Banca in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, per il giorno 11 aprile 2024, alle ore 14:30, in unica

convocazione, con il seguente ordine del giorno:

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle Relazioni del Consiglio di

Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio

consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1) approvazione del bilancio di esercizio 2023 della Capogruppo;

1.2) destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art.

123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Testo Unico della Finanza” o

“TUF”); deliberazioni inerenti e conseguenti:

2.1) voto vincolante sulla prima sezione relativa alla politica in materia di remunerazione

2.2) voto non vincolante sulla seconda sezione relativa ai compensi corrisposti.

Proposta di approvazione del sistema incentivante 2024 e relative modalità di erogazione a

favore di personale del Gruppo Montepaschi basato su “phantom shares”, ai sensi del

combinato disposto degli articoli 114-bis e 125-ter del Testo Unico della Finanza nonché dell’art.

84-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999

(“Regolamento Emittenti”); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente;

deliberazioni inerenti e conseguenti.

Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:

5.1) votazione per la nomina di un Sindaco effettivo;

5.2) votazione per la nomina di un Sindaco supplente;

5.3) eventuale votazione per la nomina di un ulteriore Sindaco supplente.

In conformità alle disposizioni contenute nell’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020,

convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come prorogato dall’art. 3 comma

12-duodecies del Decreto Legge n. 215 del 30 dicembre 2023, convertito con modificazioni dalla

Legge n. 18 del 23 febbraio 2024:

l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto potranno svolgersi esclusivamente

tramite conferimento, da parte dei soggetti cui spetta il diritto di voto, di apposita delega al

Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF. Non sarà pertanto

consentita la partecipazione, fisica o mediante sistemi di audioconferenza, degli Azionisti ai

lavori assembleari.

Ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo della Banca, al Rappresentante

Designato, al Notaio incaricato, nonché – ai sensi di legge, dello Statuto e del regolamento

assembleare – ai dirigenti, dipendenti della Banca e di società del Gruppo Montepaschi, ai

rappresentanti della Società di Revisione e agli altri soggetti la cui presenza all’Assemblea sia

ritenuta utile dal Presidente, in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento

dell’assise, sarà consentito di partecipare all’Assemblea fisicamente ed anche mediante mezzi

di audioconferenza che garantiscano, tra l’altro, l’identificazione dei partecipanti e la possibilità

di scambiare documenti relativi agli argomenti in trattazione. Gli Azionisti potranno partecipare

esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

L’Avviso di convocazione dell’Assemblea sarà messo a disposizione nella giornata odierna a seguito

della diffusione del presente comunicato stampa.

Le Relazioni per gli Azionisti inerenti agli argomenti all’ordine del giorno, la documentazione relativa

all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, saranno pubblicati entro i termini di legge sul sito

internet della Banca http://www.gruppomps.it e messi a disposizione del pubblico sul meccanismo di

stoccaggio autorizzato http://www.emarketstorage.com, nonché con le ulteriori modalità previste dalla

normativa applicabile.

*****

Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all’indirizzo http://www.gruppomps.it

Per ulteriori informazioni:

Relazioni Media

Servizio Investor Relations

Image Building

Cristina Fossati, Anna Pirtali