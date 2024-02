(ARC) Vigili Fuoco: Fedriga, sicurezza citt balneari fattore attrattivo

(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 Il governatore all’inaugurazione della rinnovata caserma del

Distaccamento Volontari a Lignano

Lignano Sabbiadoro, 29 feb – “L’Amministrazione regionale ha

sempre ritenuto decisiva e importante la presenza h24 del Corpo

dei Vigili del Fuoco a Lignano durante la stagione di maggiore

afflusso perch? implica non solo un fatto prioritario, ovvero la

sicurezza per i cittadini, ma anche un forte motivo di

attrattivit? in quanto territori con presidi capillari

incentivano i turisti a sceglierli come destinazione

privilegiata”.

Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga all’inaugurazione dei lavori di ampliamento

della caserma del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di

Lignano Sabbiadoro, alla presenza, tra gli altri, del

sottosegretario agli Interni con delega ai Vigili del Fuoco

Emanuele Prisco.

Il Distaccamento nasce nel 1970 e oggi vede attivi una ventina di

pompieri volontari, cui si aggiunge – nei mesi della stagione

estiva – una squadra permanente di 5 membri, visto l’ incremento

esponenziale di popolazione durante l’estate. Il distaccamento

conta mediamente 500 interventi l’anno.

Il comandante provinciale di Udine Giorgio Basile ha fatto notare

che gli interventi negli ultimi dieci anni (2013-2023)sono

aumentati del +46%.

I lavori di ristrutturazione, per un importo complessivo di 780

mila euro a carico del Comune, hanno creato un’autorimessa da 300

metri quadri e un magazzino, e hanno portato al completo

rifacimento degli impianti interni, dei servizi igienici e degli

impianti idrici.

L’operazione ? il risultato della collaborazione tra

l’Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro e il Comando

provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine che ha portato ad un

accordo di programma con cui ? stato possibile trasferire i fondi

finanziari.

“A questo si abbina il costante finanziamento che la Regione

prevede, anche se su questa materia non ha competenza diretta –

ha aggiunto Fedriga – sia per il Distaccamento estivo di Lignano

che per quello di Grado”.

Il governatore ha riservato un ringraziamento speciale ai

volontari, per cui ha sottolineato un’attenzione di lunga data.

“Uno dei primi emendamenti presentati in Commissione lavoro di

cui facevo parte – ha ricordato a margine dell’inaugurazione – ?

stata una misura di tutela in caso di infortuni occorsi ai

volontari dei Vigili del Fuoco: si tratta di un’eccellenza

nazionale che si sviluppa ancora di pi? in Friuli Venezia Giulia,

terra modello per la presenza della sua Protezione civile e di un

radicato volontariato diffuso”.

