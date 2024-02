(ARC) Agricoltura: Zannier, nuovo bando per rinnovo impianti di lavorazione

(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 Le domande possono essere presentate a partire dall’11 marzo e

fino al 15 aprile 2024

Trieste, 29 feb – Su proposta dell’assessore alle Risorse

agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier,

quest’oggi la Giunta ha approvato un nuovo bando destinato alle

cooperative, ai consorzi e alle organizzazioni di produttori

regionali appartenenti al settore della frutticoltura e della

pataticoltura per il finanziamento di nuovi investimenti di

ammodernamento delle loro linee produttive.

“Con questo nuovo intervento, finanziato interamente con risorse

provenienti dal bilancio regionale e pari a 2,8 milioni di euro –

ha spiegato a margine Roberti -, si intende migliorare la

produttivit? e l’efficienza dei sistemi di lavorazione con

l’obiettivo di far crescere ancora di pi? alcuni settori della

nostra agricoltura regionale, in questo caso quello della

frutticoltura e quello pataticolo, che stanno avendo importanti

risultati a livello qualitativo e commerciale. Un miglioramento

della produttivit? e della qualit? delle lavorazioni da parte di

cooperative, consorzi o organizzazioni di produttori, inoltre,

non pu? che avere ricadute positive sui propri soci e quindi

rafforzare l’intera filiera produttiva”.

I contributi verranno concessi nella misura del 40% delle spese

ritenute ammissibili che riguardano: le spese per l’acquisto di

impianti di lavorazione dei prodotti agricoli; le spese tecniche

per la progettazione delle opere edili e degli impianti da

realizzare, la direzione dei lavori, i collaudi di legge e gli

oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto; le

spese per opere edili funzionali al rinnovo degli impianti di

lavorazione. Le domande possono essere presentate a partire

dall’11 marzo e fino al 15 aprile 2024.

