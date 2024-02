(ACON) VOLONTARIATO. BORDIN: PROBLEMA-RICAMBIO. LE PRO LOCO: SBUROCRATIZZARE

(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 Presidente Cr con assessore Roberti e Pezzarini (Unpli) alla

tavola rotonda di Udine

(ACON) Udine, 29 feb – Da una parte c’? una legge, la 7 del

2019, che sta per compiere cinque anni e ha gi? consentito di

finanziare pi? di 1400 eventi sul territorio regionale,

nonostante sia passata in mezzo alle forche caudine della

pandemia. Dall’altra la nuova misura gestita direttamente dal

Consiglio regionale, destinata alle nuove iniziative. E in mezzo

ci sono sempre loro, i volontari delle migliaia di associazioni

che operano in Friuli Venezia Giulia, vero focus dell’Infoday

organizzato oggi all’auditorium Comelli di Udine.

“Mi colpisce sempre la loro passione”, ha osservato Mauro Bordin,

presidente del Consiglio regionale, rispondendo alle

sollecitazioni di Gian Luca Albertazzi, direttore del servizio

regionale Polizia locale e sicurezza, durante la tavola rotonda

che vedeva coinvolti anche l’assessore Pierpaolo Roberti e Valter

Pezzarini, presidente del comitato regionale delle Pro loco

(Unpli Fvg). “Le attivit? di volontariato – ha aggiunto la pi?

alta carica dell’Assemblea legislativa – sono determinanti nei

paesi per tenere vivo il senso di comunit?. Le sagre e le feste

sono momenti speciali di socialit?, di incontro, di vita”.

La legge del 2019 trae spunto proprio da queste riflessioni: “Ho

fatto il sindaco per tre mandati – ha ricordato Bordin – e ho

potuto toccare con mano le difficolt? del mondo associativo, in

termini di aumento di burocrazia e di costi legati alle norme

sulla sicurezza. Appena arrivato in Consiglio regionale, ho

pensato che fosse giusto dare supporto a tutto quel settore. Che

credo abbia compreso i nostri sforzi”.

All’orizzonte per? non c’? soltanto un cielo sereno perch? “il

ricambio generazionale, nel volontariato e nell’associazionismo,

non ? affatto scontato”, ha rimarcato ancora il presidente

dell’Aula. “Siamo di fronte al fenomeno drammatico della

denatalit?, diminuisce il numero di ragazzi e di giovani, e

contemporaneamente aumenta l’et? pensionistica. Proprio per

questo dobbiamo fornire a chi si rimbocca le maniche organizzando

eventi tutto il supporto possibile, a partire dallo sportello di

consulenza aperto a Villa Manin”. Un servizio, quello di Sos

Eventi gestito dall’Unpli Fvg, che nel corso del convegno di oggi

? stato approfondito da Alberto Guerra e Marco Specia.

Un altro aspetto da migliorare ? quello dei corsi di formazione:

in pochi nel mondo degli enti locali e del terzo settore hanno

approfittato finora dei possibili finanziamenti regionali

previsti dalla legge 7. “? una misura – ha analizzato Bordin –

che non ha avuto il risultato che ci si aspettava, e dunque

invito in particolare i sindaci a impegnarsi di pi? per creare

figure professionali, ad esempio nel primo soccorso, in grado di

dare una mano al volontariato nell’organizzazione di eventi”.

Sulla stessa linea l’assessore Roberti, che auspica “la crescita

dei numeri di chi partecipa ai corsi. E anche questa giornata di

sensibilizzazione pu? servire”. L’assessore ha poi approfondito i

temi della sicurezza urbana, ricordando la rivoluzione innescata

dalla tragedia di piazza San Carlo a Torino nel 2017, e quanto

risulti importante rispettare alcune regole per evitare che certi

fatti si ripetano.

Dal canto suo Valter Pezzarini, presidente di Unpli Fvg, ?

convinto che si possa far meglio anche sul fronte della

burocrazia: “Se non sburocratizziamo, ci suicidiamo – ha detto

senza mezzi termini nel corso del dibattito -: non ? possibile

che i volontari debbano passare ore a casa per compilare la

documentazione richiesta, anche in caso di eventi che si

ripropongono ogni anno”.

Un bilancio numerico dell’impatto della legge 7 negli ultimi 5

anni ? stato infine tracciato da Sandra Leita, della Struttura

stabile per l’attuazione degli interventi contributivi, che ha

illustrato anche le modalit? di presentazione delle domande

nell’ambito del nuovo avviso pubblico.

