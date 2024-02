CS REGIONALI, LA NOTA DEL SENATORE SIGISMONDI (FDI)

(AGENPARL) – mar 27 febbraio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*REGIONALI, SIGISMONDI (FDI): SARDEGNA NESSUNA ANALOGIA CON L’ABRUZZO. IL

10 MARZO VINCE MARSILIO. *

“Il centrosinistra abruzzese festeggia la vittoria della Sardegna perché sa

di non poterlo fare in Abruzzo il prossimo 10 marzo, quando verrà

sonoramente bocciato dai cittadini. L’Abruzzo, infatti, ha già conosciuto

il malgoverno del centrosinistra e, come si respira sui territori,

certamente dalle urne emergerà la volontà di proseguire la fase di crescita

che il presidente *Marco Marsilio* è riuscito ad imprimere alla nostra

regione. Gli abruzzesi non sono disponibili a tornare indietro al periodo

in cui, con il Partito democratico alla guida della Regione, l’Abruzzo non

contava nulla e i cittadini venivano puntualmente presi in giro da promesse

mai mantenute. In Sardegna c’era consapevolezza che la competizione sarebbe

stata difficile per il centrodestra e questo aspetto ha comportato anche il

cambio del candidato alla Presidenza. In terra d’Abruzzo la situazione è

completamente diversa: i grandi risultati conseguiti dal governo regionale

sono sotto gli occhi di tutti e l’apprezzamento per l’operato del

presidente Marsilio si riscontra ovunque, con una grande attenzione e

partecipazione ad eventi ed iniziative. L’autorevolezza e la forza di

Marsilio unitamente alla solidità della coalizione, determineranno la

vittoria del 10 marzo, garantendo stabilità e la conferma del buon governo

in Abruzzo”. Lo afferma il senatore e segretario abruzzese di Fratelli

d’Italia, *Etelwardo Sigismondi.*

