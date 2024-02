(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 Segreteria Nazionale UGL Metalmeccanici

Comunicato stampa.

Morte sul lavoro Pratola Serra (AV), Spera (Ugl Metalmeccanici):”Cordoglio

e vicinanza alla famiglia non bastano, istituzioni devono agire”.

Il Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici Antonio Spera, appresa la

notizia della morte dell’uomo di 52 anni, un tecnico manutentore che ha

perso la vita nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra (AV) mentre

stava lavorando nel reparto basamento motori: “Un’altra vita perduta, un

altro dolore per un’intera famiglia che si doveva evitare. Rivolgo prima di

tutto il mio pensiero alla vittima e ai suoi cari esprimo il cordoglio e la

vicinanza a nome mio e di tutta la Segreteria Nazionale dell’Ugl

Metalmeccanici. Voglio rilanciare l’appello affinché si trovino risposte

concrete e si mettano in atto tutte le misure per far cessare questa strage

che continua a colpire la Campania con due vittime in 7 giorni, così come

tutto il Paese – aggiunge Spera –: nel giorno di San Valentino, il 14

febbraio scorso, si era registrato un altro mortale incidente sul lavoro

con un magazziniere di 35 anni, Isidoro Di Lorenzo, che perde la vita in un

deposito di Monteforte Irpino (AV). Oggi, nello stabilimento irpino, con

quasi 1.600 dipendenti, dopo un lungo periodo di cassa integrazione,

Domenico Fatigati, questo il nome della vittima, originario di Acerra

intento a svolgere la sua mansione per una ditta esterna, sarebbe rimasto

incastrato nel macchinario durante un intervento di manutenzione. Il

governo ha convocato a palazzo Chigi per lunedì 26 febbraio, l’Ugl

unitamente a altre sigle sindacali e datoriali per un incontro sul tema

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Come Ugl Metalmeccanici –

conclude Spera – ci rifaremo ancora una volta al richiamo su questo tema

del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rinnovando la richiesta

di un impiego maggiore di risorse per aggiornare le misure a tutela dei

lavoratori, la formazione, i controlli, e per far nascere una rinnovata

cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. Forti sostenitori UglM che il

cordoglio e la solidarietà non bastano, la strage deve finire, la dignità

di una persona passa dal lavoro, ma non c’è nessuna dignità nel mettere in

pericolo la propria vita lavorando”.

Roma, 22 febbraio 2024