(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 San Marino, 22 febbraio 2024

comunicato stampa

Giovanili: il Pontedera non fa sconti alla Primavera 4, tornano in campo i ragazzi del futsal

SETTORE FEMMINILE

In campo solo le formazioni Under 12 e Under 15 in questo fine settimana. Le più giovani anticiperanno al venerdì l’impegno della 6° giornata di campionato. Si gioca al campo di Falciano alle 16:00 e saranno i pari età della Juvenes-Dogana gli avversari delle piccole Titane. Le Under 15 disputeranno invece domenica mattina la gara casalinga della 5° giornata. Sarà l’Imolese ad affrontare le ragazze di Del Mastro a Faetano. Fischio d’inizio alle 10:30.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Matura una sconfitta, per i ragazzi della Primavera, nel recupero della gara contro il Pontedera. I toscani, padroni di casa, scrivono un 4-0 suddiviso equamente nelle due frazioni di gioco. Vantaggio e raddoppio arrivano nella parte finale del primo tempo, rispettivamente con il rigore di Campitiello e con l’acuto di Coviello. Anche le due marcature restanti maturano in coda di frazione. Il 3-0 è di Zanatta quando corre l’83’; il poker, ancora di Campitiello, giunge al minuto 89’. I ragazzi di Cancelli, raggiunti in classifica proprio dal Pontedera, proveranno a rifarsi già questo sabato contro l’Arezzo, atteso a Dogana alle 14:30. A caccia di continuità, invece, gli Under 17, che dopo il successo sul Legnago proveranno a ripetersi in casa della S.P.A.L., in un confronto che andrà in scena sabato alle 15:00. Domenica toccherà alle formazioni Under 15 e Under 16. La squadra di Mastini sarà a sua volta ospite della S.P.A.L. per un confronto che prenderà il via alle 11:00. Quella di Vangelista farà gli onori di casa nei riguardi della Triestina. Si gioca a Dogana alle 10:30.

Campionati regionali e provinciali

Dopo aver incassato la prima sconfitta nella Fase Primaverile, cercano un immediato riscatto le due formazioni degli Esordienti Provinciali, entrambe impegnate fuori casa. La prima a scendere in campo è la squadra “A”, ospite questo pomeriggio dello Young Santarcangelo (ore 15:30). Sabato sarà la volta della formazione “B”, che se la dovrà vedere con l’A.S.A.R.: palla al centro alle 17:30. Esterno anche l’impegno degli Under 13 Professionisti, attesi sabato (ore 16:30) dal Bologna “B”. Gli Under 14 Professionisti di Vanni riceveranno a Montecchio il Fiorenzuola, per un confronto che andrà in scena domenica alle 11:00. C’è il Victoria nel fine settimana degli Under 14 Provinciali di Piselli e degli Under 19 Provinciali di Venerucci. I più giovani saranno di scena fuori casa domenica alle 10:30, i più grandi a Montecchio sabato alle 18:00. Anche gli Under 17 Provinciali sono reduci da un successo, cui cercheranno di dare seguito nel match casalingo contro il Real San Clemente, ospite dei ragazzi di Zanotti domenica alle 10:30 a Fiorentino. Gli Under 15 Provinciali di Baschetti puntano alla quarta vittoria consecutiva, obiettivo da perseguire in casa del Morciano domenica alle 11:00. Ritrovano il campo di casa gli Under 15 Provinciali di Valentini, desiderosi di riscattare il k.o. di misura del turno scorso. A far visita ai giovani Titani, a Domagnano, sarà l’Athletic Poggio. Palla al centro alle 10:30 di domenica. Cercano i primi punti nella Poule Scudetto gli Under 14 a nove, di scena fuori casa per la 4° giornata. A fare gli onori di casa, sabato alle 15:30, sarà il Vita 1907.

SETTORE FUTSAL

Dopo un week-end privo di impegni, tornano in campo sia la formazione Under 19 che quella Under 21. Sarà la prima ad aprire il fine settimana con la trasferta in casa del Ceisa Gatteo, programmata per venerdì sera alle 20:30. Gli Under 22 saranno invece di scena domenica, anche loro fuori dalle mura amiche. Gli onori di casa toccheranno all’Osteria Grande, contro la quale i giovani Titani incroceranno gli scarpini a partire dalle ore 19:00.

Campionato maschile Primavera 4, 15. giornata | Pontedera – San Marino Academy 4-0

PONTEDERA

Busi; Demo (dal 60’ Sportolaro), D’Andrea (dal 72’ Scozzari), Leka, Barbafieri, L. Santini, S. Santini (dal 60’ Zanatta), Ciccone (dall’86’ Carcano), Campitiello, Coviello (dal 72’ Gregorace), Maiello

A disposizione: Sciarrino, Di Sisto, Riso, Pangrazzi, Ermini, Peri, Parri

Allenatore: Sandy Iannella

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Caverzan, Riccardi, Biondi (dal 46’ Ugolini), Ciacci, Medri, Gasperoni (dal 76’ Della Balda), Cervellini, Moretti (dal 62’ Celli), Righi, Ricci (dal 10’ Yazici (dal 62’ Muratori))

A disposizione: Chiarabini, Renzi, Protti, Valentini

Allenatore: Nicola Cancelli

Arbitro: Amedeo Leonetti di Firenze

Assistenti: Matteo Puvia di Carrara, Filippo Giuntoli di Pistoia

Ammoniti: Ciacci, Medri, YaziciMarcatori: 35’ (rig.) e 89’ Campitiello, 45+1’ Coviello, 83’ Zanatta

