Manifestazione di interesse per la funzione di Presidente di seggio: domande entro giovedì 22 febbraio2024 – Comunicato stampa

(AGENPARL) – mer 21 febbraio 2024 MOD. Istanza per disponibilità – Presidente di seggio

COMUNE DI CAGLIARI

Servizi Demografici, Elettorale, Cimiteriale e Decentramento

Ufficio Elettorale

Al Sindaco del

Comune di CAGLIARI

Ufficio Elettorale

OGGETTO: DISPONIBILITA’ A SVOLGERE IL RUOLO DI PRESIDENTE DI SEGGIO

DATI DEL RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a il

Residente a Via

Telefono* E-mail*

Professione

COMUNICA

la propria disponibilità a sostituire i presidenti di seggio nominati dalla Corte d’Appello di Cagliari impossibilitati a svolgere

l’incarico in occasione delle prossime elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna di

domenica 25 febbraio 2024.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per il caso di false dichiarazioni:

□ di essere iscritto/a all’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale, depositato presso la Corte

d’Appello di Cagliari.

□ di non essere iscritto/a all’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale, depositato presso la

Corte d’Appello di Cagliari.

Comunica, inoltre:

□ di aver svolto in precedenza le funzioni di presidente di seggio (anno ________);

□ di aver svolto in precedenza le funzioni di segretario (anno ________);

□ di aver svolto in precedenza le funzioni di scrutatore di seggio (anno ________);

□ di non aver mai svolto in precedenza le suddette funzioni;

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________;

□ che non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Allega:

Copia del documento di identità in corso di validità

Autorizza il trattamento dei propri dati coperti e tutelati dalla Legge sulla Privacy italiana e dal GDPR – (Regolamento UE n. 2016/679).

Cagliari,

(firma per esteso)

MOD. Istanza per disponibilità – Presidente di seggio

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ll Comune di Cagliari La informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR

2016/679*), recanti disposizioni a tutela dei dati personali, i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento

nel rispetto della normativa sopra richiamata e sono forniti per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali. Il

trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei diritti alla

persona.

Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco, con sede in via Roma n.145 –

09124 Cagliari.

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD e DPO – Data Protection Officer)

Il Responsabile della protezione dei Dati (RPD o DPO) può essere contattato tramite il recapito istituzionale

Finalità

I dati personali sono richiesti dall’Amministrazione Comunale per le finalità inerenti la definizione del presente procedimento

e la conseguente attività esecutiva e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, compresi gli obblighi previsti dalle

disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di proseguire con il

procedimento in oggetto.

Destinatari dei dati

I destinatari dei dati sono costituiti dal personale del Comune di Cagliari incaricato della gestione del procedimento. I dati

non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione, salvo per quanto attiene le specifiche disposizioni di

legge.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdite dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non

autorizzati.

Periodo di conservazione

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Trasferimento dei dati all’estero

I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Diritti dell’interessato

Gli interessati (le persone fisiche a cui si riferiscono i dati) possono rivolgersi al Titolare, oppure a Responsabile della

protezione dei dati al fine di esercitare, in qualsiasi momento, i propri diritti richiamati di seguito (Regolamento

UE/2016/679):

 Art. 15 diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali;

 Art. 16 diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei Suoi dati personali inesatti o incompleti;

 Art. 17 diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali;

 Art. 18 diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione di trattamento dei Suoi dati personali;

 Art. 20 diritto di ricevere dal titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati

personali che La riguardano e diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento e diritto alla trasmissione

diretta da titolare a un altro titolare, se tecnicamente fattibile. Tale diritto alla portabilità dei dati potrà riguardare solo

dati trattati con mezzi automatizzati e sulla base del consenso o di un contratto;

 Art. 21 diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati

personali che la riguardano;

 Art. 22 diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la

profilazione.

Qualora un interessato ritenga che siano state commesse violazioni al Regolamento europeo UE/2016/679 nel trattamento

dei propri dati personali ha la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei

dati personali – Piazza di Montecitorio n. 121 – 00186 Roma. Tutti i su riportati diritti potranno essere esercitati mediante

richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento, anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati, ai recapiti