Comunicato Stampa – Dal 22 al 24 marzo è in programma Movisitting: a Voghera arriva la nazionale femminile italiana campione d’Europa di sitting volley

Dal 22 al 24 marzo è in programma Movisitting:

a Voghera arriva la nazionale femminile italiana

campione d’Europa di sitting volley

Il Comune di Voghera ha concesso il patrocinio e un contributo all’iniziativa

Un’iniziativa importante, in grado di portare a Voghera la nazionale femminile italiana, campione d’Europa in carica, di sitting volley, la pallavolo paralimpica praticata da persone con disabilità motorie. Un’iniziativa denominata Movisitting, organizzata dalla SSD Movisport Srl, realtà cittadina formata da ragazzi e ragazze laureati in Scienze Motorie che dal 2016 si occupa di attività legate alle scuole, corsi di motoria anche per persone con disabilità, centri estivi. Il Comune di Voghera ha concesso il patrocinio e la collaborazione attraverso l’erogazione di un contributo pari ad € 1.000,00 a sostegno delle spese.

La nazionale femminile di sitting volley si allenerà presso alcune palestre comunali nelle giornate di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 marzo, offrendo così l’opportunità agli studenti delle scuole cittadine di assistere agli allenamenti e di provare a giocare insieme alle atlete nazionali. La squadra nazionale disputerà anche una partita amichevole insieme alla nazionale slovena e, a corollario dell’evento, si svolgeranno dei corsi di aggiornamento per allenatori di pallavolo, per docenti di educazione fisica e per gli studenti di Scienze Motorie dell’Università di Pavia.

“Come amministrazione comunale, abbiamo ritenuto doveroso il fatto di concedere patrocinio e contributo per l’organizzazione di questa iniziativa per promuovere lo sport quale strumento di integrazione nella disabilità – spiega l’assessore allo sport Giuseppe Giovanetti -. L’obiettivo è quello di offrire agli studenti delle scuole cittadine l’opportunità di vivere un momento di condivisione e di incontro. Sarà anche l’occasione di comprendere da vicino la realizzazione della pratica sportiva, a cura della Movisport, per le persone disabili, attraverso un impegno quotidiano volto a favorire la loro massima inclusione. Stiamo impostando un’iniziativa inclusiva anche per il basket con la collaborazione di Nuova Olympia Basket Voghera e Derthona Basket. Ospitare nella nostra città la nazionale femminile di sitting volley rappresenta un motivo di grande orgoglio e di soddisfazione”.

