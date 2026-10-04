Close Menu
Trending
domenica 4 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

TV, A DALLA PARTE DEGLI ANIMALI, CON L’ON. BRAMBILLA, STELLA E LEO, I MICI DI VITTORIO FELTRI E LA GIORNATA MONDIALE DEGLI ANIMALI CON I TANTI CANI, CAVALLI E MUCCHE SALVATI DA LEIDAA

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2026 - Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
Il quattro ottobre sarà la giornata mondiale dei diritti degli animali: una festa importante, in onore di San Francesco d'Assisi di cui ricorrono, proprio quest'anno, gli ottocento anni dalla morte. E proprio in questa occasione Dalla Parte degli Animali, la trasmissione più animalista d'Italia condotta dall'on. Michela Vittoria Brambilla, in onda alle 10.05 su Rete4, sarà dedicata ai tantissimi animali che, ogni giorno, vengono salvati: non solo cani e gatti, ma anche cavalli, pony, mucche, caprette e tantissimi altri animali dei boschi, del cielo, dei laghi e dei mari. E Vittorio Feltri racconterà la sua vita segreta con i mici che adora, in particolare il suo bellissimo Ciccio.
La puntata si aprirà in compagnia di Atena e Capota, due cavalle riscattate e accudite dalla famiglia di Michela, Stella e Leo e proseguirà raccontando l'emozionante storia della mucca Minerva, che di morire al macello proprio non voleva saperne: è così fuggita per settimane finché, un bel giorno, la LEIDAA e l'on. Brambilla, che l'avevano riscattata, l'hanno recuperata e hanno allestito per lei e Miranda – un'altra mucca incontrata nella fuga – un'ampia area dove vivere libere. Per dormire avrebbe una stalla ma, dopo gli interminabili giorni passati al chiuso di un macello, preferisce farlo all'aria aperta, sotto le stelle. E ci sono anche Alexa e Rocco, due meravigliose caprette tibetane che, in casa Brambilla, vivono proprio come tutti gli altri animali. 
Ci spostiamo a Carini (Palermo) a conoscere Meg, una cagnolona sfortunata che ha avuto il suo riscatto: randagia, è stata investita, ma grazie al rapido intervento della LEIDAA è stata portata al canile sanitario, dove è stata curata per una malattia trasmessa dalle zecche. Alla fine il miracolo: due bravissimi ragazzi del posto, Sara e Giorgio, l'hanno vista, se ne sono innamorati e l'hanno adottata! 
Ancora in cerca di casa sono invece Gelsomina, meticcetta di nove anni legata a un palo; Toby, che arriva dall'Albania; la gatta Liz, e Jordan, un cucciolone trovato randagio. Quale migliore occasione per dare loro un futuro di coccole e amore che la festa dedicata al patrono degli animali?
Dalla Parte degli Animali è un programma Mediaset, regia di Fabio Villoresi e a cura di Carlo Gorla. Va in onda tutte le domeniche su Retequattro, e in replica su La 5, ed il martedì in seconda serata sempre su Retequattro.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl