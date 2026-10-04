TV, A DALLA PARTE DEGLI ANIMALI, CON L’ON. BRAMBILLA, STELLA E LEO, I MICI DI VITTORIO FELTRI E LA GIORNATA MONDIALE DEGLI ANIMALI CON I TANTI CANI, CAVALLI E MUCCHE SALVATI DA LEIDAA

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Il quattro ottobre sarà la giornata mondiale dei diritti degli animali: una festa importante, in onore di San Francesco d'Assisi di cui ricorrono, proprio quest'anno, gli ottocento anni dalla morte. E proprio in questa occasione Dalla Parte degli Animali, la trasmissione più animalista d'Italia condotta dall'on. Michela Vittoria Brambilla, in onda alle 10.05 su Rete4, sarà dedicata ai tantissimi animali che, ogni giorno, vengono salvati: non solo cani e gatti, ma anche cavalli, pony, mucche, caprette e tantissimi altri animali dei boschi, del cielo, dei laghi e dei mari. E Vittorio Feltri racconterà la sua vita segreta con i mici che adora, in particolare il suo bellissimo Ciccio.
La puntata si aprirà in compagnia di Atena e Capota, due cavalle riscattate e accudite dalla famiglia di Michela, Stella e Leo e proseguirà raccontando l'emozionante storia della mucca Minerva, che di morire al macello proprio non voleva saperne: è così fuggita per settimane finché, un bel giorno, la LEIDAA e l'on. Brambilla, che l'avevano riscattata, l'hanno recuperata e hanno allestito per lei e Miranda – un'altra mucca incontrata nella fuga – un'ampia area dove vivere libere. Per dormire avrebbe una stalla ma, dopo gli interminabili giorni passati al chiuso di un macello, preferisce farlo all'aria aperta, sotto le stelle. E ci sono anche Alexa e Rocco, due meravigliose caprette tibetane che, in casa Brambilla, vivono proprio come tutti gli altri animali.
Ci spostiamo a Carini (Palermo) a conoscere Meg, una cagnolona sfortunata che ha avuto il suo riscatto: randagia, è stata investita, ma grazie al rapido intervento della LEIDAA è stata portata al canile sanitario, dove è stata curata per una malattia trasmessa dalle zecche. Alla fine il miracolo: due bravissimi ragazzi del posto, Sara e Giorgio, l'hanno vista, se ne sono innamorati e l'hanno adottata!
Ancora in cerca di casa sono invece Gelsomina, meticcetta di nove anni legata a un palo; Toby, che arriva dall'Albania; la gatta Liz, e Jordan, un cucciolone trovato randagio. Quale migliore occasione per dare loro un futuro di coccole e amore che la festa dedicata al patrono degli animali?
Dalla Parte degli Animali è un programma Mediaset, regia di Fabio Villoresi e a cura di Carlo Gorla. Va in onda tutte le domeniche su Retequattro, e in replica su La 5, ed il martedì in seconda serata sempre su Retequattro.
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