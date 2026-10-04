Agenzia regionale 1030.26 Decaro Paolicelli Presentazione primo volo cargo aeroporto Grottaglie

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2026 - *DECOLLA IL PRIMO VOLO CARGO DA GROTTAGLIE*
*Grottaglie piattaforma logistica a servizio dell'economia pugliese e del
Mezzogiorno*
Un nuovo collegamento al servizio delle imprese del Mezzogiorno. È partito
questa mattina dall'aeroporto di Taranto-Grottaglie il primo volo cargo
alla volta di Istanbul. Una nuova connessione logistica pensata per
rafforzare la capacità delle imprese pugliesi di raggiungere rapidamente i
mercati internazionali e per valorizzare, in particolare, le produzioni
agroalimentari del territorio.
Il collegamento, realizzato nell'ambito della collaborazione tra Poste Air
Cargo e Turkish Cargo, permette alle merci in partenza dalla Puglia di
accedere a un network internazionale di oltre 300 destinazioni, essendo
Istanbul uno dei principali hub internazionali del trasporto aereo delle
merci. I prodotti pugliesi viaggeranno su un Boeing 737F della flotta di
Poste Air Cargo e potranno raggiungere numerosi mercati del Medio Oriente,
dell'Asia, dell'Africa, del Nord Europa e del Nord America. Il nuovo
collegamento consente così alle imprese di ridurre la necessità di
trasferire le proprie merci su gomma verso altri grandi aeroporti cargo
italiani ed europei prima della spedizione internazionale.
"In questo momento di grave incertezza per le imprese, dovuto al contesto
geopolitico con le relative conseguenze che anche l'Italia sta scontando, a
cominciare dal prezzo del carburante, investire in una nuova piattaforma
trasportistica che favorisce le esportazioni e riduce di costi credo sia un
supporto importante che la Regione sta offrendo alle nostre realtà
produttive, a cominciare dall'industria agroalimentare – ha dichiarato il
presidente della Regione Puglia, *Antonio Decaro *- Per queste infatti, la
riduzione dei costi si somma alla riduzione dei tempi del viaggio, con
un'incidenza positiva anche sulla qualità del prodotto esportato. In uno
scenario economico e politico di grande trasformazione, fortemente
condizionato da un sentimento di paura, aprirsi al mondo e creare
collegamenti sicuri ed efficienti è per la Regione Puglia una leva di
sviluppo che punta a ridurre a monte i costi sostenuti per le aziende ma
anche ad aumentare il loro potenziale in internazionalizzazione su mercati
ancora inesplorati. Il primo volo cargo da Grottaglie è una scommessa che
facciamo sulle nostre imprese e sul nostro territorio e ci auguriamo che
insieme a noi voglia scommettere un intero sistema produttivo che qui
all'aeroporto di Grottaglie può trovare opportunità, sviluppo e nuove
occasioni di crescita".
"Oggi – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, *Antonio, Maria
Vasile *– abbiamo aperto una nuova porta della Puglia sul mondo grazie ad
un eccellente lavoro di squadra con la Regione Puglia, con gli operatori
della logistica e con tutti i soggetti che hanno contribuito a costruire le
condizioni necessarie per l'avvio del servizio. Abbiamo lavorato perché la
piattaforma cargo di Grottaglie fosse pronta ad accogliere questa sfida,
mettendo a sistema infrastrutture, autorizzazioni, servizi e competenze. Il
cargo rappresenta un passaggio importante per la competitività delle nostre
imprese, perché significa avvicinare i prodotti ai mercati, ridurre i tempi
e offrire nuove opportunità soprattutto alle filiere che hanno bisogno di
velocità e affidabilità. Una connessione che nasce per l'agroalimentare, ma
guarda verso una piattaforma logistica capace di sostenere la crescita
delle imprese, l'internazionalizzazione delle produzioni e la competitività
dell'intero Mezzogiorno. Ora la sfida è consolidare i volumi, intercettare
nuovi traffici e accompagnare le imprese nell'utilizzo di questa
infrastruttura".
"Il primo volo cargo da Taranto-Grottaglie diretto a Istanbul – ha
dichiarato l'assessore regionale all'Agricoltura e sviluppo rurale, *Francesco
Paolicelli -* segna un passaggio importante per la capacità della Puglia e
del Mezzogiorno di portare le proprie eccellenze agroalimentari sui mercati
internazionali. È il risultato di una visione che mette in relazione
produzione, infrastrutture e logistica, trasformando il potenziale delle
nostre filiere in nuove opportunità di crescita e competitività. Come
Regione Puglia abbiamo creduto in questo progetto e lo abbiamo sostenuto
con risorse dedicate, perché investire nella logistica significa investire
direttamente nel futuro della nostra agricoltura. Le nostre aziende
producono qualità, eccellenze riconosciute e prodotti richiesti sui mercati
internazionali: dobbiamo metterle nelle condizioni di competere ad armi
pari, superando gli svantaggi legati alla distanza dagli hub logistici del
Nord Italia e dell'Europa. Istanbul rappresenta il primo snodo di una
connessione che potrà aprire l'accesso a centinaia di destinazioni nel
mondo. È un passaggio strategico che guarda oltre i confini regionali e può
anche rafforzare il ruolo di Grottaglie come piattaforma logistica al
servizio della Puglia e dei territori del Sud. La sfida, adesso, è
consolidare questo collegamento e costruire nuove opportunità per le
filiere produttive, generando valore per le imprese, lavoro e sviluppo per
il territorio. Con questo primo volo non inauguriamo soltanto una rotta, ma
una nuova prospettiva per portare le produzioni del nostro territorio
sempre più lontano, facendo della qualità agricola del Mezzogiorno una
presenza ancora più forte sui mercati globali".
Il progetto sperimentale, promosso dalla Regione Puglia, prevede una fase
di avvio triennale, dal 2026 al 2028, con un investimento regionale di
oltre 1,3 milioni di euro destinato a sostenere la fase di start-up e a
favorire il consolidamento dei collegamenti. Nel polo logistico di
Grottaglie, realizzato da Aeroporti di Puglia insieme al sub-concessionario
Gesfa, sono state predisposte le strutture necessarie allo sviluppo delle
attività cargo, con una particolare vocazione alla movimentazione delle
merci fresche e alla gestione della catena del freddo.
Link video dichiarazione Decaro
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Link video dichiarazione Paolicelli
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Link video dichiarazione Vasile
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Link video dichiarazione Scarfiglieri
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Link video immagini copertura
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