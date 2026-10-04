Agenzia regionale 1030.26 Decaro Paolicelli Presentazione primo volo cargo aeroporto Grottaglie

*DECOLLA IL PRIMO VOLO CARGO DA GROTTAGLIE*

*Grottaglie piattaforma logistica a servizio dell'economia pugliese e del

Mezzogiorno*

Un nuovo collegamento al servizio delle imprese del Mezzogiorno. È partito

questa mattina dall'aeroporto di Taranto-Grottaglie il primo volo cargo

alla volta di Istanbul. Una nuova connessione logistica pensata per

rafforzare la capacità delle imprese pugliesi di raggiungere rapidamente i

mercati internazionali e per valorizzare, in particolare, le produzioni

agroalimentari del territorio.

Il collegamento, realizzato nell'ambito della collaborazione tra Poste Air

Cargo e Turkish Cargo, permette alle merci in partenza dalla Puglia di

accedere a un network internazionale di oltre 300 destinazioni, essendo

Istanbul uno dei principali hub internazionali del trasporto aereo delle

merci. I prodotti pugliesi viaggeranno su un Boeing 737F della flotta di

Poste Air Cargo e potranno raggiungere numerosi mercati del Medio Oriente,

dell'Asia, dell'Africa, del Nord Europa e del Nord America. Il nuovo

collegamento consente così alle imprese di ridurre la necessità di

trasferire le proprie merci su gomma verso altri grandi aeroporti cargo

italiani ed europei prima della spedizione internazionale.

"In questo momento di grave incertezza per le imprese, dovuto al contesto

geopolitico con le relative conseguenze che anche l'Italia sta scontando, a

cominciare dal prezzo del carburante, investire in una nuova piattaforma

trasportistica che favorisce le esportazioni e riduce di costi credo sia un

supporto importante che la Regione sta offrendo alle nostre realtà

produttive, a cominciare dall'industria agroalimentare – ha dichiarato il

presidente della Regione Puglia, *Antonio Decaro *- Per queste infatti, la

riduzione dei costi si somma alla riduzione dei tempi del viaggio, con

un'incidenza positiva anche sulla qualità del prodotto esportato. In uno

scenario economico e politico di grande trasformazione, fortemente

condizionato da un sentimento di paura, aprirsi al mondo e creare

collegamenti sicuri ed efficienti è per la Regione Puglia una leva di

sviluppo che punta a ridurre a monte i costi sostenuti per le aziende ma

anche ad aumentare il loro potenziale in internazionalizzazione su mercati

ancora inesplorati. Il primo volo cargo da Grottaglie è una scommessa che

facciamo sulle nostre imprese e sul nostro territorio e ci auguriamo che

insieme a noi voglia scommettere un intero sistema produttivo che qui

all'aeroporto di Grottaglie può trovare opportunità, sviluppo e nuove

occasioni di crescita".

"Oggi – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, *Antonio, Maria

Vasile *– abbiamo aperto una nuova porta della Puglia sul mondo grazie ad

un eccellente lavoro di squadra con la Regione Puglia, con gli operatori

della logistica e con tutti i soggetti che hanno contribuito a costruire le

condizioni necessarie per l'avvio del servizio. Abbiamo lavorato perché la

piattaforma cargo di Grottaglie fosse pronta ad accogliere questa sfida,

mettendo a sistema infrastrutture, autorizzazioni, servizi e competenze. Il

cargo rappresenta un passaggio importante per la competitività delle nostre

imprese, perché significa avvicinare i prodotti ai mercati, ridurre i tempi

e offrire nuove opportunità soprattutto alle filiere che hanno bisogno di

velocità e affidabilità. Una connessione che nasce per l'agroalimentare, ma

guarda verso una piattaforma logistica capace di sostenere la crescita

delle imprese, l'internazionalizzazione delle produzioni e la competitività

dell'intero Mezzogiorno. Ora la sfida è consolidare i volumi, intercettare

nuovi traffici e accompagnare le imprese nell'utilizzo di questa

infrastruttura".

"Il primo volo cargo da Taranto-Grottaglie diretto a Istanbul – ha

dichiarato l'assessore regionale all'Agricoltura e sviluppo rurale, *Francesco

Paolicelli -* segna un passaggio importante per la capacità della Puglia e

del Mezzogiorno di portare le proprie eccellenze agroalimentari sui mercati

internazionali. È il risultato di una visione che mette in relazione

produzione, infrastrutture e logistica, trasformando il potenziale delle

nostre filiere in nuove opportunità di crescita e competitività. Come

Regione Puglia abbiamo creduto in questo progetto e lo abbiamo sostenuto

con risorse dedicate, perché investire nella logistica significa investire

direttamente nel futuro della nostra agricoltura. Le nostre aziende

producono qualità, eccellenze riconosciute e prodotti richiesti sui mercati

internazionali: dobbiamo metterle nelle condizioni di competere ad armi

pari, superando gli svantaggi legati alla distanza dagli hub logistici del

Nord Italia e dell'Europa. Istanbul rappresenta il primo snodo di una

connessione che potrà aprire l'accesso a centinaia di destinazioni nel

mondo. È un passaggio strategico che guarda oltre i confini regionali e può

anche rafforzare il ruolo di Grottaglie come piattaforma logistica al

servizio della Puglia e dei territori del Sud. La sfida, adesso, è

consolidare questo collegamento e costruire nuove opportunità per le

filiere produttive, generando valore per le imprese, lavoro e sviluppo per

il territorio. Con questo primo volo non inauguriamo soltanto una rotta, ma

una nuova prospettiva per portare le produzioni del nostro territorio

sempre più lontano, facendo della qualità agricola del Mezzogiorno una

presenza ancora più forte sui mercati globali".

Il progetto sperimentale, promosso dalla Regione Puglia, prevede una fase

di avvio triennale, dal 2026 al 2028, con un investimento regionale di

oltre 1,3 milioni di euro destinato a sostenere la fase di start-up e a

favorire il consolidamento dei collegamenti. Nel polo logistico di

Grottaglie, realizzato da Aeroporti di Puglia insieme al sub-concessionario

Gesfa, sono state predisposte le strutture necessarie allo sviluppo delle

attività cargo, con una particolare vocazione alla movimentazione delle

merci fresche e alla gestione della catena del freddo.

Link video dichiarazione Decaro

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Link video dichiarazione Paolicelli

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Link video dichiarazione Vasile

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Link video dichiarazione Scarfiglieri

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Link video immagini copertura

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Link galleria fotografica

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