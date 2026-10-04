Agenzia regionale 1031.26 Casili Eccellenze Sportive Puglia 2026

talenti che portano la Puglia sul podio*

Trecentomila euro per riconoscere il valore di chi ha trasformato talento,

sacrificio e perseveranza in risultati di successo. È la scelta

dell'assessorato al Welfare allo Sport e allo Sport della Regione Puglia

che, con l'Avviso "Eccellenze Sportive Puglia 2026", destina nuove risorse

agli atleti e alle squadre che si sono distinti nelle principali

competizioni agonistiche riconosciute dal CONI e/o dal CIP.

L'iniziativa riguarda i risultati ottenuti tra il 1° settembre 2025 e il 31

agosto 2026, con un piazzamento dal primo al terzo posto in campionati

mondiali, europei o nazionali, organizzati dalle federazioni sportive di

riferimento. Un riconoscimento che guarda oltre i risultati e intende

valorizzare un percorso costruito attraverso allenamento, disciplina,

competenza e capacità di misurarsi ai massimi livelli. Una dimensione nella

quale il traguardo diventa anche una testimonianza di capacità del

movimento sportivo pugliese.

"Dietro ogni vittoria c'è molto più di una prestazione: ci sono persone che

hanno scelto di misurarsi con i propri limiti, famiglie, tecnici, società e

comunità che hanno accompagnato quel percorso. Con 'Eccellenze Sportive

Puglia 2026' vogliamo dare un riconoscimento concreto a questa filiera di

impegno e competenze. La Puglia non vuole soltanto celebrare chi vince:

vuole creare le condizioni perché il talento possa continuare a crescere,

perché una medaglia possa diventare un punto di partenza e perché le nuove

generazioni possano vedere nello sport un'opportunità di formazione,

partecipazione e crescita. Sostenere chi raggiunge traguardi importanti

significa investire nelle capacità degli atleti della nostra terra e nel

suo desiderio di andare sempre più lontano", dichiara *Cristian Casili*,

assessore allo Sport della Regione Puglia.

La disponibilità finanziaria complessiva di 300mila euro è suddivisa in

quattro linee di intervento, dedicate rispettivamente a sport di squadra

per atleti normodotati, sport di squadra per atleti con disabilità, sport

individuali per atleti normodotati e sport individuali per atleti con

disabilità.

Per le discipline di squadra sono previsti 3.500 euro in caso di titolo

mondiale o europeo e 1.500 euro per il titolo nazionale. La somma sarà

assegnata alla ASD/SSD, che dovrà destinare agli atleti che hanno

contribuito al conseguimento del risultato almeno il 50% dell'importo

ricevuto, distribuendolo in parti uguali. Per le discipline individuali

l'importo è pari a 1.500 euro per i campionati mondiali ed europei e a 750

euro per quelli nazionali. In questo caso il beneficio è riconosciuto

direttamente al singolo atleta, indipendentemente dall'eventuale

appartenenza a una ASD/SSD.

Saranno formate quattro graduatorie, distinte tra sport di squadra e

individuali e tra atleti normodotati e atleti con disabilità. L'ordine sarà

definito sulla base della rilevanza della competizione, del piazzamento

conseguito e, in caso di ulteriore parità, della data di presentazione

della domanda. È inoltre previsto che chi abbia già beneficiato dell'Avviso

C 2025 venga collocato in coda alla graduatoria, così da favorire,

nell'ambito delle risorse disponibili, coloro che non abbiano ricevuto

riconoscimenti nell'edizione precedente. Le domande potranno essere

28 ottobre 2026, esclusivamente in modalità telematica attraverso la

piattaforma regionale moduli.regione.puglia.it, nella sezione dedicata allo

Sport.

Con "Eccellenze Sportive Puglia 2026" la Regione sceglie di affiancare al

riconoscimento sportivo un sostegno concreto, dando valore a chi

rappresenta il territorio nelle competizioni di maggiore rilievo e

contribuendo a costruire un ecosistema nel quale talento e opportunità

possano continuare a crescere insieme, nell'ambito delle azioni previste

dal Programma Operativo 2026.