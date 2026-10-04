Agenzia regionale 1031.26 Casili Eccellenze Sportive Puglia 2026

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2026 - talenti che portano la Puglia sul podio*
Trecentomila euro per riconoscere il valore di chi ha trasformato talento,
sacrificio e perseveranza in risultati di successo. È la scelta
dell'assessorato al Welfare allo Sport e allo Sport della Regione Puglia
che, con l'Avviso "Eccellenze Sportive Puglia 2026", destina nuove risorse
agli atleti e alle squadre che si sono distinti nelle principali
competizioni agonistiche riconosciute dal CONI e/o dal CIP.
L'iniziativa riguarda i risultati ottenuti tra il 1° settembre 2025 e il 31
agosto 2026, con un piazzamento dal primo al terzo posto in campionati
mondiali, europei o nazionali, organizzati dalle federazioni sportive di
riferimento. Un riconoscimento che guarda oltre i risultati e intende
valorizzare un percorso costruito attraverso allenamento, disciplina,
competenza e capacità di misurarsi ai massimi livelli. Una dimensione nella
quale il traguardo diventa anche una testimonianza di capacità del
movimento sportivo pugliese.
"Dietro ogni vittoria c'è molto più di una prestazione: ci sono persone che
hanno scelto di misurarsi con i propri limiti, famiglie, tecnici, società e
comunità che hanno accompagnato quel percorso. Con 'Eccellenze Sportive
Puglia 2026' vogliamo dare un riconoscimento concreto a questa filiera di
impegno e competenze. La Puglia non vuole soltanto celebrare chi vince:
vuole creare le condizioni perché il talento possa continuare a crescere,
perché una medaglia possa diventare un punto di partenza e perché le nuove
generazioni possano vedere nello sport un'opportunità di formazione,
partecipazione e crescita. Sostenere chi raggiunge traguardi importanti
significa investire nelle capacità degli atleti della nostra terra e nel
suo desiderio di andare sempre più lontano", dichiara *Cristian Casili*,
assessore allo Sport della Regione Puglia.
La disponibilità finanziaria complessiva di 300mila euro è suddivisa in
quattro linee di intervento, dedicate rispettivamente a sport di squadra
per atleti normodotati, sport di squadra per atleti con disabilità, sport
individuali per atleti normodotati e sport individuali per atleti con
disabilità.
Per le discipline di squadra sono previsti 3.500 euro in caso di titolo
mondiale o europeo e 1.500 euro per il titolo nazionale. La somma sarà
assegnata alla ASD/SSD, che dovrà destinare agli atleti che hanno
contribuito al conseguimento del risultato almeno il 50% dell'importo
ricevuto, distribuendolo in parti uguali. Per le discipline individuali
l'importo è pari a 1.500 euro per i campionati mondiali ed europei e a 750
euro per quelli nazionali. In questo caso il beneficio è riconosciuto
direttamente al singolo atleta, indipendentemente dall'eventuale
appartenenza a una ASD/SSD.
Saranno formate quattro graduatorie, distinte tra sport di squadra e
individuali e tra atleti normodotati e atleti con disabilità. L'ordine sarà
definito sulla base della rilevanza della competizione, del piazzamento
conseguito e, in caso di ulteriore parità, della data di presentazione
della domanda. È inoltre previsto che chi abbia già beneficiato dell'Avviso
C 2025 venga collocato in coda alla graduatoria, così da favorire,
nell'ambito delle risorse disponibili, coloro che non abbiano ricevuto
riconoscimenti nell'edizione precedente. Le domande potranno essere
28 ottobre 2026, esclusivamente in modalità telematica attraverso la
piattaforma regionale moduli.regione.puglia.it, nella sezione dedicata allo
Sport.
Con "Eccellenze Sportive Puglia 2026" la Regione sceglie di affiancare al
riconoscimento sportivo un sostegno concreto, dando valore a chi
rappresenta il territorio nelle competizioni di maggiore rilievo e
contribuendo a costruire un ecosistema nel quale talento e opportunità
possano continuare a crescere insieme, nell'ambito delle azioni previste
dal Programma Operativo 2026.