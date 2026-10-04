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Piemonte

COMUNICATO – Turismo, Bongioanni: «Il Piemonte prima regione italiana a Ithic per attrarre investitori nell’ospitalità turistica»

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2026 - Torino, 3 ottobre 2026

Turismo, Bongioanni: «Il Piemonte prima regione italiana presente a Ithic, la conferenza per attrarre investitori nel settore dell'ospitalità turistica. Un altro passo verso un Piemonte internazionale»

Il Piemonte è la prima regione italiana in assoluto ad aver partecipato con una propria rappresentanza istituzionale a Ithic ( Italian Hospitality Investment Conference ), il più grande evento europeo dedicato ad attrarre investimenti sul fronte dell'ospitalità turistica, che si è tenuto il 30 settembre e 1° ottobre in un grande hotel di Milano .

A illustrare ai potenziali investitori i numeri, le eccellenze e le opportunità del Piemonte turistico è stato l'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni , che spiega: « Partecipare come Regione Piemonte a Ithic è una scelta mirata in un momento in cui il turismo piemontese vola al di sopra di ogni aspettativa e di ogni precedente risultato. Un percorso che si sposa con la promozione in Italia e all'estero dell'agroalimentare e con l'aver portato stabilmente i grandi eventi sportivi in Piemonte per dare un respiro internazionale a una regione che lo merita. Abbiamo incontrato fondi e gruppi importanti in un momento in cui stanno aumentando di migliaia e migliaia i posti letto in Piemonte grazie a nuovi investimenti. Ma è un percorso che non si deve fermare, deve ancora crescere. E la nostra presenza è stata strategica e funzionale a questo obiettivo ».

Ithic , giunta quest'anno all'ottava edizione, ha come tema centrale l'individuazione delle opportunità più rilevanti e attuali nel settore immobiliare alberghiero, con l'invito ad accelerare il proprio sviluppo in Italia anche in relazione ai nuovi scenari geopolitici, economici e alle nuove condizioni di mercato. La conferenza riunisce a cadenza annuale investitori, sviluppatori, operatori e grandi e piccoli marchi del settore dell' ospitalità . Un appuntamento che rappresenta un'importante occasione di confronto sulle strategie di investimento nel comparto alberghiero e sulle prospettive di sviluppo del mercato, attraverso il punto di vista dei diversi protagonisti della filiera.

(AGENPARL)
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