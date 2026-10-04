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MIT, Di Rubba (Lega): "1,55 miliardi per infrastrutture idriche, con Salvini risorse diventano opere"
Roma, 3 ott. – "Un miliardo e 550 milioni di euro assegnati per 59 interventi in 17 Regioni, capaci di attivare investimenti complessivi per oltre 2,2 miliardi: numeri che confermano ancora una volta il grande lavoro del ministro Matteo Salvini e del MIT sulle infrastrutture del Paese.
L'intera dotazione del Fondo idrico PNRR è stata assegnata in meno di quattro mesi. È questo il metodo che Matteo Salvini sta portando avanti al MIT: accelerare gli investimenti, sbloccare le risorse e fare in modo che i finanziamenti si traducano il prima possibile in cantieri e opere concrete sui territori. Acquedotti, reti più efficienti, sicurezza dell'approvvigionamento e riduzione delle dispersioni significano intervenire su infrastrutture essenziali per cittadini e imprese. Un impegno che il MIT sta portando avanti in tutta Italia e che oggi compie un altro importante passo avanti".