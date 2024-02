Comunicato Stampa “Parere negativo del Comune di Gualdo Tadino al progetto del parco eolico. Inoltrate al Ministero anche le istanze ricevute nei termini”

(AGENPARL) – lun 19 febbraio 2024 COMUNE DI GUALDO TADINO

la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte

eolica denominato “Gualdo Tadino” con potenza di immissione pari a 62 MW

e relative opere connesse.

pervenuto un progetto relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del DLgs

n. 152/02 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte

eolica denominato “Gualdo Tadino” con potenza di immissione pari a 62 MW e relative

opere connesse;

VISTO che il Comune di Gualdo Tadino è interessato dal posizionamento di n. 8

aereogeneratori denominati rispettivamente WTG03, WTG04, WTG05, WTG06,

WTG07, WTG08, WTG09, WTG10 e relativa cabina di trasformazione, meglio

evidenziati nelle tavole di progetto redatte dallo Studio F4 Ingegneria srl;

PRESO ATTO delle normative vigenti in materia di impianti alimentati da fonti

rinnovabili Decreto 10 settembre 2010 dove all’allegato 3 detta i “criteri per

l’individuazione delle aree non idonee” e all’allegato 4 riporta “Impianti Eolici, elementi

per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio”, DLgs n. 28 del 3 marzo 2011,

il Dlgs n. 199 del 8 novembre 2021 che all’articolo 20 comma 8 “…Nelle more

dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai

decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del

presente articolo: …” e in ultimo il Regolamento Regionale dell’Umbria n. 7 del

IMPIANTI

EOLICI

MINIEOLICI”

relativa

cartografia

allegata

http://www.umbriageo.regione.umbria.it/pagine/cartografia-a-scala-regionale-aree-nonidonee ;

VISTO che il Comune di Gualdo Tadino, risulta provvisto di strumento urbanistico PRG,

sia per la parte Strutturale che per la parte Operativa, approvato definitivamente con

DI SEGUITO si procede ad un inquadramento di dettaglio dei 8 aereogeneratori con lo

strumento urbanistico in modo da evidenziare il posizionamento degli stessi nelle

relative macro aree mettendo in evidenzia anche i vincoli presenti e limitrofi (X

indicazioni la posizione dell’aerogeneratore e evidenza i vincoli delle aree)

Aerogeneratore 3 WTG03

PRG STRUTTURALE

Tav 1.2 b Unità di paesaggio

Tav 1.3 b Vincolo Idrogeologico

Tav 3.10 Vincoli previsione Strutturale

Titolo II NTA PS

Tav 2.2b Assetto Macro aree Spazio Rurale

Titolo II e Titolo II NTA PS

Distanza abitazione 269 ml circa

Distanza centro abitato di PRG 629 ml circa

Tav distanze All. 4 DM 10 settembre 2010

ZONA P.R.G.

Parte strutturale

Parte operativa

ZONA E1 – SPAZIO RURALE A DOMINANTE AGRICOLA _

Macroarea n.

PERIMETRO CENTRO ABITATO

Intervento all’interno del perimetro del centro abitato

Intervento all’esterno del perimetro del centro abitato

AMBITI DI VINCOLO E TUTELA

Unità di paesaggio n.

27 Alte Colline tra Gualdo Tadino ed Assisi

Salvaguardia del crinale

Salvaguardia dei coni visuali

mt. 200

mt. 500

Salvaguardia viabilità panoramica

Aree urbane consolidate, aree interesse da processi di urbanizzazione (classe 1)

Aree dell’agricoltura intensiva (classe 2)

Sistema reticolare principale di riferimento per le zoocenosi (classe 3)

Aree di particolare interesse naturalistico ambientale (Art. 14 P.U.T.)

Zone di elevata diversità floristico – vegetazionale (sottoclasse 4a) – interna art. 14 P.U.T.

Zone di elevata diversità floristico – vegetazionale (sottoclasse 4a) – esterna art. 14 P.U.T.

Siti di interesse comunitario (sottoclasse 4b) S.I.C.

Oasi di protezione faunistica (sottoclasse 4b)

Tutela faunistica – Zona di ripopolamento e cattura

Zone di salvaguardia paesaggistica dei corsi d’acqua principali

Area studio – D.P.G.R. 10 Febbraio 1998, n. 61

Limite concessione acque minerali

Vincolo idrogeologico

Aree soggette a rischio esondazione definite dal PRG

Aree sottoposte a verifica idraulica di dettaglio

Fasce idrauliche PAI

Aree instabili – individuazione ambiti oggetto di indagine

Frane cartografate dal PRG

Soliflusso

Accumuli di frana

Attiva

Quiescente

Inattiva

Frane segnalate dal PAI

Accumuli di frana

Attiva

Quiescente

Inattiva

Presunta

Rischio R3

Frane segnalate dal PUT e dal PTCP

Accumuli di frana

Conoide alluvionale

Accumuli di frana non cartografabili

Frane progetto AVI

Frane progetto IFFI

D.Lgs. n. 42/2004 – Aree boscate

Definite dal P.T.C.P.

Definite da P.R.G.

All’interno della zona

All’interno della fascia di rispetto

Non necessita di autorizz.

Necessita di autorizz. paesaggistica

paesaggistica

Zone suscettibili di amplificazioni sismiche o instabilità dinamica

Macroarea del sistema insediativo

Recepimento progetto IFFI

Progetto IFFI area franosità diffusa

Progetto IFFI area in frana

Fasce idrauliche

Fascia di rispetto dai corsi d’acqua (D.Lgs. n. 42/2004, art. 142 c. 1, lett. c)

mt. 30

mt. 100

mt. 150

Riferimento PDF zona classificata:

Necessita autorizz. paesaggistica

Non necessita autorizz. paesaggistica

Aree sottoposte ad usi civici (D.Lgs. n. 42/2004 art. 142 c. 1, lett. h)

Aree di tutela montana (D.Lgs. n. 42/2004, art. 142 c. 1, lett. d)

Aree di tutela dei beni paesaggistici (D.Lgs. n. 42/2004, art. 136 c. 1, lett. d)

Aree di tutela archeologica

Tutela dei beni edilizi sparsi con numero di scheda e relativa categoria di tutela

Centro storico

Categoria di tutela da P.R.G.:

Categoria di tutela da D.G.R. n. 852/2015:

Tutela della Flaminia Romana

Tutela della viabilità storica

Strade extraurbane principali

Principali strade di previsione (e ralativi ambiti di salvaguardia del tracciato)

Assi stradali di progetto (previsione indicativa)

Ferrovia esistente (all’interno della fascia di rispetto mt. 30 dal binario)

Nuovo tracciato ferroviario di previsione (e relativi tratti in galleria)

Elettrodotti

Localizzazione aree per la Protezione Civile

Ambiti di rispetto dei punti di captazione delle risorse idro – potabili

Ambiti di rispetto dei depuratori

Ambiti di rispetto dei cimiteri

Aerogeneratore WTG10

PRG STRUTTURALE

Tav 1.2 b Unità di paesaggio

Tav 1.3 b Vincolo Idrogeologico

Tav 3.7 Vincoli previsione Strutturale

Titolo II NTA PS

Tav 2.2b Assetto Macro aree Spazio Rurale

Titolo II e Titolo II NTA PS

Distanza centro abitato da

PRG 990 ml circa

Distanza abitazioni 303 ml

circa

Tav distanze All. 4 DM 10 settembre 2010

ZONA P.R.G.

Parte strutturale

Parte operativa

Zona agricola E1

SPAZIO RURALE A DOMINANTE AGRICOLA

Macroarea n.

PERIMETRO CENTRO ABITATO

Intervento all’interno del perimetro del centro abitato

Intervento all’esterno del perimetro del centro abitato

AMBITI DI VINCOLO E TUTELA

Unità di paesaggio n.

27 Alte Colline tra Gualdo Tadino ed Assisi

Salvaguardia del crinale

Salvaguardia dei coni visuali

mt. 200

mt. 500

Salvaguardia viabilità panoramica

Aree urbane consolidate, aree interesse da processi di urbanizzazione (classe 1)

Aree dell’agricoltura intensiva (classe 2)

Sistema reticolare principale di riferimento per le zoocenosi (classe 3)

Aree di particolare interesse naturalistico ambientale (Art. 14 P.U.T.)

Zone di elevata diversità floristico – vegetazionale (sottoclasse 4a) – interna art. 14 P.U.T.

Zone di elevata diversità floristico – vegetazionale (sottoclasse 4a) – esterna art. 14 P.U.T.

Siti di interesse comunitario (sottoclasse 4b) S.I.C.

Oasi di protezione faunistica (sottoclasse 4b)

Tutela faunistica – Zona di ripopolamento e cattura

Zone di salvaguardia paesaggistica dei corsi d’acqua principali

Area studio – D.P.G.R. 10 Febbraio 1998, n. 61

Limite concessione acque minerali

Vincolo idrogeologico

Aree soggette a rischio esondazione definite dal PRG

Aree sottoposte a verifica idraulica di dettaglio

Fasce idrauliche PAI

Aree instabili – individuazione ambiti oggetto di indagine

Frane cartografate dal PRG

Soliflusso

Accumuli di frana

Attiva

Quiescente

Inattiva

Frane segnalate dal PAI

Accumuli di frana

Attiva

Quiescente

Inattiva

Presunta

Rischio R3

Frane segnalate dal PUT e dal PTCP

Accumuli di frana

Conoide alluvionale

Accumuli di frana non cartografabili

Frane progetto AVI

Frane progetto IFFI

D.Lgs. n. 42/2004 – Aree boscate

Definite dal P.T.C.P.

Definite da P.R.G.

All’interno della zona

All’interno della fascia di rispetto

bosco 50 ml (art. 85 comma 2

Necessita di autorizz. paesaggistica

Non necessita di autorizz.

paesaggistica

Zone suscettibili di amplificazioni sismiche o instabilità dinamica

Macroarea del sistema insediativo

Recepimento progetto IFFI

Progetto IFFI area franosità diffusa

Progetto IFFI area in frana

Fasce idrauliche

Fascia di rispetto dai corsi d’acqua (D.Lgs. n. 42/2004, art. 142 c. 1, lett. c)

mt. 30

mt. 100

mt. 150

Riferimento PDF zona classificata:

Necessita autorizz. paesaggistica

Non necessita autorizz. paesaggistica

Aree sottoposte ad usi civici (D.Lgs. n. 42/2004 art. 142 c. 1, lett. h)

Aree di tutela montana (D.Lgs. n. 42/2004, art. 142 c. 1, lett. d)

Aree di tutela dei beni paesaggistici (D.Lgs. n. 42/2004, art. 136 c. 1, lett. d)

Aree di tutela archeologica

Tutela dei beni edilizi sparsi con numero di scheda e relativa categoria di tutela

Centro storico

Categoria di tutela da P.R.G.:

Categoria di tutela da D.G.R. n. 852/2015:

Tutela della Flaminia Romana

Tutela della viabilità storica

Strade extraurbane principali

Principali strade di previsione (e ralativi ambiti di salvaguardia del tracciato)

Assi stradali di progetto (previsione indicativa)

Ferrovia esistente (all’interno della fascia di rispetto mt. 30 dal binario)

Nuovo tracciato ferroviario di previsione (e relativi tratti in galleria)

Elettrodotti

Localizzazione aree per la Protezione Civile

Ambiti di rispetto dei punti di captazione delle risorse idro – potabili

Ambiti di rispetto dei depuratori

Ambiti di rispetto dei cimiteri

Preso atto di quanto sopra riportato nelle schede si evidenzia quanto segue:

a) i generatori WTG06 e WTG07 ricadono in aree NON IDONEE ai sensi del R.R.

interesse agricolo”, come del resto la cabina prevista per la gestione

dell’impianto;

b) i generatori WTG05 e WTG10 ricadono in aree all’interno delle fasce di

rispetto del bosco regolamentati ai sensi della L.R. 1/2015 e Regolamento

Comunale vigente fino ad una distanza di 50 dal bosco (aree boscate indicate

NON IDONEE ai sensi del R.R. 7/2017 e s.m.i. e Decreto 10 settembre 2010),

essendo le stesse indicate come aree di transizione e tutela per la vegetazione

boschiva;

c) i generatori WTG07 e WTG10 ricadono in aree di frana censite PAI e IFFI,

pertanto soggetti a pareri riguardanti la fattibilità e la verifica dello stato del

movimento franoso. Inoltre, i generatori WTG09 e WTG10 ricadono in aree

d) Tutti i generatori ricadono all’interno di un’area soggetta a vincolo

idrogeologico, pertanto il progetto dovrà tenere conto, sia per la parte fondale

che per la viabilità, dei movimenti terra e della regimentazione delle acque

meteoriche;

e) Nei generatori WTG03, WTG05, WTG06, WTG08, WTG09 e WTG10 si

evidenzia la notevole vicinanza a centri abitati censiti da PRG (San Lorenzo,

Busche, Voltole, Grello, Pastina, San Antonio di Rasina), ed il mancato rispetto

delle linee guida di cui all’allegato 4 punto 5.3 del Decreto 10 settembre 2010.

Considerando un’altezza dei generatori di 200 ml x 6 = 1200 ml e come indicato

nelle precedenti immagini i centri abitati sono posizionati a distanza inferiore;

f) In riferimento alla Tavola “mappa di visibilità teorica” si fa presente che

l’impianto in oggetto risulta visibile in buona parte della fascia appennica

dell’Eugubino-Gualdese, a partire dalle vette fino alla media vallata, per una

lunghezza superiore ai 30 km lungo la direttrice NORD/SUD. Vengono

evidenziati territori con “visibilità media e bassa – da 1 / 6 generatori” che

arrivano fino a circa 35 Km, lungo la direttrice EST/OVEST, su altri Comuni

anche non confinanti con Gualdo Tadino, evidenziando la NOTEVOLE

importanza dell’intervento sul paesaggio. Risulta indicata in maniera errata la

scala metrica riportata nella tavola grafica, con un fattore pari 2 km.

g) Riguardo il profilo acustico la previsione documentata attraverso il progetto mette

in luce un cambiamento drastico dei livelli di pressione sonora sia in

prossimità dei generatori che in tutta l’area. Il Comune di Gualdo Tadino è

dotato di un piano acustico limitato al solo centro abitato del capoluogo

acustico dell’intero territorio con D.C.C. n. 12 del 2010, quest’ultimo evidenzia le

zone oggetto d’intervento in Classe II. La densità degli aerogeneratori fa sì che

buona parte del territorio oggetto di intervento ricada in aree contigue da fasce

gialle e arancioni con livello di pressione sonora costanti di circa e 45 dB, fino

ad arrivare ad oltre i 50 dB a circa 250 ml di distanza dal generatore, sia in

attività diurna che notturna, modificando in maniera irreversibile tutta la

fascia di suolo investita dall’intervento. In particolare, la Frazione di Busche,

posizionata a circa 230 ml dal generatore, nel PRG è considerata zona

perimetrata, ricade in una zona molto esposta all’impatto acustico di progetto.

Alla previsione non sono allegate le valutazioni acustiche di riferimento degli

aerogeneratore che si intendono istallare, che possono essere la base per un

punto di partenza dello studio in oggetto.

h) Per quanto concerne la viabilità, sia essa di cantiere che post opera, per la

movimentazione

interventi

manutenzione

generatori,

visto

conformazione topografica dell’area prettamente collinare, visto lo sviluppo

longitudinale di circa 6 Km sul versante ovest della Flaminia, si evidenzia che

sono presenti nel territorio strade Comunali e di viabilità minore con larghezza

massima di circa 3.5 ml ed in molti altri casi inferiori. Detta viabilità, in più punti,

non è in grado di ricevere le attività di cantiere e manutenzione se non con

interventi di adeguamento, che andranno a snaturare la destinazione agricola dei

territori. Nel progetto predisposto oltre che l’adeguamento di alcuni tratti stradali

è prevista la realizzazione di una nuova viabilità per accedere e/o collegare i vari

generatori. Riguardo i collegamenti dei generatori WTG07 – WTG08 e WTG09

– WTG10 si evidenzia che intersecano in alcuni punti movimenti franosi

censiti dal PAI con relative criticità, pertanto la progettazione sulla fattibilità

merita approfondimenti di carattere tecnico. Riguardo al tratto WTG08 – WTG09

in località San Antonio di Rasina l’intervento di scavo ricade della

con relativo parere Archeologico della S.A.B.A.P.

i) Da ultimo, ma non certo per importanza, è l’impatto che il progetto avrebbe

nel territorio sotto il profilo PAESAGGISTICO:

L’area oggetto di intervento ricade in una zona a vocazione prettamente

agricola con la presenza anche di strutture agrituristiche, e di nuclei

abitati sparsi, censiti dal PRG. La zona fa parte di un paesaggio collinare

alla base della catena appenninica che contraddistingue i paesaggi e borghi

del cuore verde d’Italia, l’UMBRIA. Ai piedi, di questa zona appenninica, corre

l’antica strada Romana “Flaminia” dalla quale si potrà osservare l’opera, in

tutta la sua estensione. Non essendo l’intervento puntuale, ma costituito

dall’inserimento di 8 aereogeneratori “contigui quasi a schiera”, di altezza

circa 200 ml, su una lunghezza di 6 Km, questo altera irreversibilmente lo

skyline, trasformando la natura dei suoli agrari, destinandoli in definitiva ad un

“parco eolico” di notevoli dimensioni (altezza, dimensioni delle pale e

estensione dell’intervento). L’impatto di questa struttura costituirà sicuramente

un limite allo svolgimento delle attività pastorale e agricola, potrà danneggiare

sensibilmente le parte compensativa del reddito agrario, che il legislatore ha

individuato nelle strutture agrituristiche. L’idea progettuale è in palese

contrasto con il notevole incremento turistico e agrituristico dei territori limitrofi

alle zone di interesse artistico, culturale e paesaggistico limitrofe (Assisi,