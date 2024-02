Incontro cesare pozzo

(AGENPARL) – gio 15 febbraio 2024 UFFICIO STAMPA

Comunicato stampa

La Spezia, 15 febbraio 2024 – A seguito dell’incontro con la Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara:

“Questo pomeriggio ho incontrato il Presidente della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, l’Ingegnere Andrea Tiberti.

La Società ha provveduto a dimostrare, mediante la presentazione della documentazione pertinente, che l’Associazione Film Club Pietro Germi non possiede alcun titolo per l’utilizzo dell’immobile in cui attualmente risiede e opera il cinema "Il Nuovo". Inoltre, la Società Cesare Pozzo ha concordato con me la disponibilità a un incontro tempestivo con l’Associazione Film Club Pietro Germi, al fine di stipulare un contratto di locazione o, eventualmente, valutare la cessione dell’immobile.

In particolare la Società ha specificato che la sua attività è solo di origine mutualistica e non ha, quindi, intenzione di esercitare speculazione sull’immobile, ma il solo fine di regolarizzare e risolvere tale problematica”.