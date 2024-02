(AGENPARL) – gio 15 febbraio 2024 AGRICOLTURA. MARCHETTO ALIPRANDI (FDI): GRANDE MATURITA’ DEL SETTORE

“Il mondo dell’agricoltura ha mostrato grande maturità e ha capito lo sforzo che il Governo ha fatto e continuerà a fare nei suoi confronti. Chiunque abbia tentato di strumentalizzare le proteste ha fallito clamorosamente, anche perché chi si scagliava contro il Governo era rappresentativo solo di se stesso. Non a caso le associazioni della categoria, incontrate ancora una volta oggi, in Lombardia, dal ministro Lollobrigida, hanno mostrato straordinarie capacità di dialogo e hanno espresso criticità note, che stiamo cercando di risolvere a tutti i livelli istituzionali. Il mondo dell’agricoltura, e su questo non avevo dubbi, ha recepito la serietà con cui governo e maggioranza hanno affrontato i problemi del settore”. Lo ha detto Marina Marchetto Aliprando, esponente di Fratelli d’Italia in commissione Agricoltura alla Camera.

