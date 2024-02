(AGENPARL) – gio 15 febbraio 2024 AGRICOLTURA. ALMICI (FDI): GOVERNO MELONI E MINISTRO LOLLOBRIGIDA AL LORO FIANCO

“Oggi abbiamo assistito ad un vero atto di maturità del mondo agricolo che preso atto che il Governo Meloni ed il suo ministro Lollobrigida sono al loro fianco, come dimostrato in questo anno di governo. Hanno quindi deciso di sottrarsi alle strumentalizzazioni perché è oramai chiaro a tutti, come dovrebbe esserlo anche alla sinistra, che il vero problema sono le politiche che l’Unione Europea impone al settore. Le azioni di contrasto alle politiche cieche europee proseguiranno ma è evidente che le elezioni di giugno saranno decisive per il nostro futuro e quello del mondo agricolo”. Lo ha detto Cristina Almici, esponente di Fratelli d’Italia in commissione Agricoltura alla Camera.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati