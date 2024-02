Il direttore dell’FBI fa un viaggio senza preavviso in Israele e incontra le sue controparti

(AGENPARL) - ROMA, 14 Febbraio 2024 - Christopher Wray, le controparti hanno discusso del “panorama delle minacce attuali e future che Israele e gli Stati Uniti si trovano ad affrontare”, afferma la dichiarazione.

Mercoledì il direttore dell’FBI, Christopher Wray, si è recato senza preavviso in Israele per incontrare le forze dell’ordine e i suoi omologhi dell’intelligence.

“Wray ha fatto un viaggio senza preavviso in Israele oggi per incontrare le forze dell’ordine israeliane e i partner dell’intelligence per discutere il panorama delle minacce attuali e future che Israele e gli Stati Uniti devono affrontare”, si legge in una nota.

Il capo dell’FBI ha ribadito il continuo sostegno dell’agenzia a Israele dopo gli attacchi del 7 ottobre da parte del gruppo palestinese Hamas.

Wray ha salutato la partnership dell’FBI con le controparti israeliane come “di lunga data, stretta e solida”.

“Sono fiducioso che la vicinanza delle nostre agenzie abbia contribuito alla nostra capacità di agire così rapidamente in risposta a questi attacchi e di garantire che il nostro supporto sia il più continuo possibile”, ha affermato.

La dichiarazione afferma che Wray ha incontrato l’ufficio dell’addetto legale dell’FBI a Tel Aviv e ha ringraziato gli agenti e il personale per la loro dedizione e servizio ai partner e alla regione.

“Ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dal personale dell’FBI insieme ai partner israeliani per combattere le minacce poste da Hamas, Hezbollah, Iran e altri e per fornire servizi alle vittime americane dell’attacco”, si legge nel rapporto.

“L’obiettivo principale del direttore Wray è il lavoro che l’FBI continua a svolgere per affrontare la crescente minaccia poiché le organizzazioni terroristiche straniere hanno espresso sostegno e lode per gli attacchi contro Israele e hanno minacciato di attaccare gli interessi degli Stati Uniti sia all’estero che in patria”, ha affermato.

“L’FBI ha risposto e continuerà a rispondere alle richieste del governo israeliano di fornire sostegno negli sforzi in corso per proteggere i propri cittadini dalle minacce e dagli atti di terrorismo”.

“In sintesi, questi incontri con i partner dell’intelligence israeliana e delle forze dell’ordine, così come con il personale dell’FBI, i funzionari dell’ambasciata americana e altri partner chiave del governo statunitense continuano a dimostrare l’impegno dell’Ufficio di presidenza nel mantenere gli americani e i loro alleati al sicuro”, si legge nel comunicato stampa.