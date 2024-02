Comunicato Stampa “Costruttivo l’incontro svolto con gli Stakeholders sul progetto per la realizzazione di un impianto eolico a Gualdo Tadino”

(AGENPARL) – mer 14 febbraio 2024 Comune di Gualdo

Tadino

Molto partecipato e costruttivo l’incontro svolto tra

Amministrazione Comunale, Consiglieri Comunali, Renexia

S.p.A. e Stakeholders riguardante il progetto per la

realizzazione di un impianto eolico a Gualdo Tadino.

Si è svolto nel pomeriggio di martedì 13 Febbraio presso la Sala Consiliare del

Municipio di Gualdo Tadino l’incontro con gli stakeholders del “Progetto per la

realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica

denominato “Gualdo Tadino” da realizzarsi nei comuni di Gualdo Tadino (PG) e

Nocera Umbra (PG).

Si è trattato di una riunione molto partecipata dai portatori di interesse del

territorio, che ha portato ad un confronto molto aperto e costruttivo, nella quale

sono emersi con forza tutti i dubbi e le criticità relative all’impatto paesaggistico

del progetto.

“Ringrazio tutti gli stakeholders che hanno partecipato all’incontro – ha

dichiarato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – per il tono del

dibattito, che è stato civile e teso a valorizzare gli interessi della comunità.

L’Amministrazione Comunale, così come previsto dalla norma, fornirà il suo

parere nell’interesse di tutelare il territorio ed i cittadini, in maniera chiara,

trasparente e non interpretabile”.

Si ricorda, che è intenzione dell’Amministrazione Comunale al fine di favorire la

partecipazione, come già comunicato nei giorni scorsi, acquisire tutti i contributi

inerenti il progetto suddetto da parte degli stakeholders in forma scritta

Tadino entro e non oltre le ore 12 di venerdì 16 Febbraio 2024.