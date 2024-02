(AGENPARL) – mer 14 febbraio 2024 COMMISSIONE COVID, M5S: “PLOTONE D’ESECUZIONE, VERGOGNA ANTIDEMOCRATICA”

Roma, 14 feb. – “Questa destra non ha visione e sa solo fare opposizione a prescindere, anche a se stessa, come ha dimostrato in questi giorni con gli agricoltori. Durante la pandemia, in un clima di collaborazione internazionale mai vista, faceva opposizione a qualunque misura. Ricordiamo tutti i passaggi da ‘aprire tutto’ a chiudere tutto’ di salviniana memoria o gli scomposti insulti dell’attuale premier Meloni. Non sapendo cosa significhi la responsabilità di governo, non sapendo governare una sanità impoverita, o peggio volendola impoverire, fanno opposizione all’opposizione anche con questa pdL, manifestando quello che sanno fare: puro sciacallaggio politico. Il declino della sanità pubblica è iniziato con l’aziendalizzazione del sistema sanitario e l’apertura alla competizione tra pubblico e privato. Era chiaro che i danni sarebbero stati incalcolabili per i cittadini e il regionalismo differenziato voluto dalla Lega ha rincarato la dose in modo drammatico. I 21 sistemi sanitari regionali, misurandosi con la pandemia, ce lo hanno fatto dolorosamente verificare. Tutti quanti ci affrettammo a dire: mai più definanziare il SSN e rivedere la frammentazione regionale nella sanità, che rende ingovernabile il Paese. Ebbene, questo governo sta facendo l’esatto contrario e mette alla gogna gli unici che hanno provato a invertire la tendenza, attraverso questa Commissione d’inchiesta faziosa e strumentale, che altro non è se non una sentenza già scritta contro le opposizioni, un plotone d’esecuzione. E lo sta facendo con la forza dei numeri, per annientare le opposizioni. È semplicemente scandaloso: una vergogna antidemocratica”. Lo dichiara Andrea Quartini, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali alla Camera, nella dichiarazione di voto sulla proposta di Legge per l’istituzione di una Commissione d’inchiesta sull’emergenza Covid.

“È lapalissiano – prosegue Quartini –: rifiutarsi di indagare a 360 gradi l‘operato delle Regioni e degli enti territoriali per capire dove migliorare e indirizzarsi solo contro il governo precedente, che si era ritrovato ad affrontare quei mesi drammatici con una sanità pubblica resa debole da anni di malagestione, rappresenta un’evidente forzatura della dialettica democratica. Dal mio punto di vista, questa pdL è decisamente eversiva. Solo nei regimi autoritari avviene che una maggioranza cerchi di condannare a prescindere le opposizioni. L’Italia, primo Paese occidentale colpito, è stata in grado, con il governo Conte 2, di combattere quel flagello nel miglior modo possibile, cosa che ci è stata riconosciuta da tutto il mondo, adottando le nostre strategie. Gli stessi redattori dell’attuale piano pandemico hanno confermato come le misure intraprese fossero adeguate e corrette. Ma loro sono scienziati e non politici. Sul ruolo delle Regioni, faccio un solo esempio: i dati sono impietosi sulla Lombardia, che ha avuto il più alto tasso di mortalità del mondo e qui si vogliono tenere fuori le Regioni dall’inchiesta? È incredibile. Questa Commissione, che tuttavia non temiamo perché abbiamo affrontato la pandemia a testa alta, mettendoci la faccia ogni giorno, avrebbe potuto e dovuto essere l’occasione per capire meglio come ricostruire virtuosamente la sanità pubblica, per ridare al SSN il valore che merita. Con questa caccia alle streghe si vogliono invece occultare i veri obiettivi nascosti: annientare le opposizioni e proseguire nel lento smantellamento della sanità pubblica. Noi non lo possiamo permettere. È un’offesa inaccettabile anche a tutti i medici e gli infermieri che hanno messo a rischio e in troppi casi sacrificato la propria vita e che abbiamo giustamente chiamato eroi” conclude Quartini.

