Il premier greco offre delle facilitazioni nell’incontro con gli agricoltori che protestano

(AGENPARL) - ROMA, 13 Febbraio 2024 - Tariffe elettriche più economiche, facilitazione della risoluzione dei debiti offerta da Kyriakos Mitsotakis.

Il premier greco ha incontrato martedì ad Atene gli agricoltori che protestavano e ha offerto compromessi parziali, secondo quanto riportato dai media.

Kyriakos Mitsotakis ha affermato durante l’incontro nella Presidenza del Consiglio che il governo è di buon umore e vuole trovare soluzioni ai problemi sollevati dai contadini, ha annunciato l’agenzia di stampa statale AMNA.

Per raggiungere un accordo sui costi dell’elettricità, ha affermato che il prezzo per kilowattora sarà inferiore a 0,10 euro per gli agricoltori che partecipano a programmi di cooperazione e inferiore a 1 centesimo di euro per quelli in arretrato, ai quali verrà data la possibilità di saldare i debiti scaduti con l’energia elettrica. aziende distributrici.

Per i prossimi otto anni, un terzo del consumo degli agricoltori sarà pari a circa 0,09 euro al kilowattora.

Mitsotakis ha anche annunciato il pagamento anticipato agli agricoltori del rimborso dell’imposta speciale sul consumo del carburante agricolo, alla fine del prossimo mese. Il rimborso ammonta a 40 milioni di euro (43,17 milioni di dollari).

L’AMNA, tuttavia, ha affermato che gli agricoltori sono frustrati dai risultati dell’incontro.

Mentre alcuni ritenevano insufficiente il rimborso del carburante agricolo, altri sostenevano che la maggior parte degli agricoltori non avrebbe diritto allo sconto sull’elettricità.

Alcuni agricoltori vogliono continuare a protestare mentre altri pensano di non avere altra scelta che accettare i termini offerti dal governo.

Le concessioni parziali del governo non hanno soddisfatto i partiti dell’opposizione.

“Le misure annunciate dimostrano che non c’è empatia da parte del governo per i problemi reali degli agricoltori”, ha affermato Vassilis Kokkalis, capo del dipartimento di politica agricola del principale partito di opposizione SYRIZA.

Il leader socialdemocratico del PASOK, Nikos Androulakis, ha sostenuto che il governo sta cercando di scaricare la responsabilità sulle politiche ambientali dell’UE.

“Quindi il problema non è l’Accordo Verde Europeo, come lei lascia intendere e che state negoziando, ma la colpa è della vostra incompetenza”, ha detto.