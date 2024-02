Sei posti di “Istruttore Amministrativo” al Comune di Pinerolo | Comunicato | Comune di Pinerolo

(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 CITTÀ METROPOLITANA

DI TORINO

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN

GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI APPROVATE DA ALTRE

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA COPERTURA DI 6 (SEI) POSTI

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE

AMMINISTRATIVO – AREA DEGLI ISTRUTTORI

(ex CAT. C) DI CUI AL C.C.N.L. DEL COMPARTO

CODICE

MIP06IA0124

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PERSONALE

INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 30/01/2024

con cui sono state approvate alcune sezioni del Piano Integrato di Attività e

Organizzazione 2024–2026, tra le quali la sezione 3.3. contenente il Piano

Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026, annualità 2024, nella parte

dedicata al completamento delle assunzioni già programmate nel precedente

Piano dei Fabbisogni 2023-2025, è stata prevista la copertura con assunzione

dall’esterno attraverso scorrimento di graduatorie di altre Amministrazioni

Pubbliche, di n. 6 (sei) unità di personale a tempo indeterminato e pieno con il

profilo di “Istruttore Amministrativo”, Area degli istruttori (ex CAT. C) di cui al

RENDE NOTO CHE

Il Comune di Pinerolo intende procedere alla copertura di n. 6 (posti) posti di

“Istruttore Amministrativo”, Area degli Istruttori (ex CAT. C) di cui al CCNL del

graduatorie, in corso di validità, approvate da altre Amministrazioni Pubbliche,

in seguito all’espletamento di pubblici concorsi.

Il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, è quello

previsto per il Comparto Funzioni Locali, indipendentemente dalla natura

dell’Ente titolare della graduatoria utilizzata. Spettano, altresì, la 13° mensilità,

ed ogni altro compenso o indennità connessi alle specifiche caratteristiche della

effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute. Gli emolumenti

corrisposti saranno soggetti alle ritenute di legge.

REQUISITI

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti idonei collocati in

graduatorie di concorsi pubblici approvate da Amministrazioni Pubbliche ancora

in corso di validità, in seguito all’espletamento di selezioni per la copertura di

posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale che si intende

ricoprire, per ricoprire il quale è necessario aver conseguito il seguente titolo di

studio:

diploma di maturità (scuola secondaria di secondo grado).

* L’equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere comprovata dal

candidato mediante dichiarazione resa con le modalità di cui al DPR N. 445/2000 attestante il

riconoscimento da parte dell’autorità competente dell’equivalenza corrispondente titolo di

studio italiano.

Non possono presentare manifestazione di interesse (e se presentate

non verranno prese in considerazione) i soggetti inseriti in graduatorie

formatesi ai sensi del D. Lgs. 80/2021 convertito in L. n. 113/2021 (c.d.

graduatorie degli idonei, tipo ASMEL), in quanto finalizzate esclusivamente alla

copertura dei posti oggetto dello specifico interpello e non danno luogo ad

ulteriori effetti.

CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Le manifestazioni di interesse dovranno necessariamente contenere i seguenti

dati del candidato:

1. cognome, nome, luogo e data di nascita;

2. residenza, e se diverso dalla residenza domicilio, indirizzo e-mail,

indirizzo PEC e numero di cellulare;

3. in relazione alla graduatoria definitiva che viene segnalata:

la denominazione e la sede dell’Amministrazione Pubblica

detentrice della graduatoria;

la data di approvazione della graduatoria;

il profilo professionale e l’Area/Categoria della graduatoria;

l’indicazione della propria posizione tra gli idonei non assunti

all’interno della graduatoria.

 La domanda di partecipazione dovrà essere presentatA esclusivamente in

via telematica tramite il Portale unico del reclutamento “inPA” della

Funzione Pubblica di cui all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/,

autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n.

82/2005.

 Per la registrazione è necessario essere in possesso di SPID (Sistema

Pubblico di Identità Digitale), o CIE (Carta d’Identità elettronica), o CNS

(Carta nazionale dei servizi) o eIDAS (Electronic Identification

Authentication and Signature) e per la partecipazione alla procedura il

candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica

certificata (PEC) a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni

relative alla procedura.

 All’atto della registrazione al Portale l’interessato compila il proprio

curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai

sensi dell’articolo 46 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, indicando un indirizzo PEC al quale intende ricevere

ogni eventuale comunicazione personale relativa alla procedura

stessa.

 Conclusa la compilazione del curriculum, il candidato dovrà procedere alla

compilazione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico,

ricercando la presente procedura nell’apposita sezione. La domanda di

candidatura viene in parte precompilata utilizzando i dati precedentemente

inseriti nel proprio curriculum ed è possibile, comunque, modificare e/o

integrare tali informazioni accedendo alle relative sezioni.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione

pubblica è certificata e comprovata da apposita e-mail che verrà ricevuta al

termine della procedura di invio. Allo scadere del suddetto termine ultimo per

la presentazione della domanda il Portale non permetterà più,

improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della

domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla selezione, in caso di

più invii della domanda di partecipazione da parte dello stesso candidato, si

terrà conto unicamente della domanda trasmessa cronologicamente per ultima

(attestazione automatica da parte del sistema informatico), purché nei termini

previsti dal presente avviso, intendendosi le precedenti integralmente e

definitivamente revocate e prive di effetto.

La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati

personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione del

candidato dalla procedura.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla

pubblicazione del bando sul Portale (qualora detto giorno sia sabato o un

giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo

utile), pertanto

entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 7 marzo 2024

Oltre questo termine, il sistema non consentirà di inoltrare le domande non

perfezionate o in corso d’invio.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i disguidi causati dal

malfunzionamento del Portale InPA o da caso fortuito, forza maggiore o

inesatta o non chiara trascrizione, da parte del candidato, dei dati anagrafici,

dell’indirizzo di residenza o dell’indirizzo di posta elettronica, anche nel caso in

cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato non sia in grado di

ricevere

messaggi.

pertanto

onere

candidato

notificare

all’Amministrazione qualunque cambiamento dei predetti recapiti. In caso di

dichiarazioni mendaci, si procederà con provvedimento motivato all’esclusione

del dipendente secondo quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.

PROCEDIMENTO

In seguito alla scadenza dei termini di pubblicazione del presente avviso

pubblico l’Amministrazione Comunale procede a stilare un elenco degli Enti

detentori di graduatorie da utilizzare per la procedura in oggetto in ordine di

vicinanza alla Città di Pinerolo.

Visto quanto prevede il vigente “Regolamento dei concorsi e delle altre

procedure di assunzione” all’art. 51-bis, così come integrato e modificato con

Deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 21/05/2019, relativamente alle

modalità operative per l’utilizzo di graduatorie concorsuali già approvate da

altre Amministrazioni:

“…omissis…”;

1. la Città di Pinerolo pubblica un avviso rivolto ai soggetti idonei collocati

nelle graduatorie in corso di validità approvate da Enti pubblici in seguito

all’espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo

indeterminato o determinato in profilo professionale analogo o equivalente

a quello che si intende ricoprire;

2. i soggetti collocati nelle graduatorie interessati all’assunzione presso la

città di Pinerolo presentano, nel termine previsto dal relativo avviso

pubblico, specifica manifestazione di interesse affinché si utilizzi la

graduatoria nella quale risultano collocati;

3. scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, la

città di Pinerolo procede a stilare un elenco degli Enti detentori di

graduatorie da utilizzare in ordine di vicinanza alla Città di Pinerolo;

4. nel caso di disponibilità di più graduatorie, al fine di individuare quella da

utilizzare, si procede alla scelta secondo i seguenti criteri di priorità:

a) si individuano in primo luogo le graduatorie di Enti del comparto

Funzioni Locali, in ordine di maggior vicinanza territoriale alla Città di

Pinerolo. Il territorio si considera suddiviso in quattro cerchi concentrici,

ognuno dei quali avente un diverso raggio di distanza dalla città di

Pinerolo, dal più vicino al più lontano.

I raggi di distanza sono i seguenti:

• fino a 50 Km. (primo cerchio concentrico);

• da 50,1 a 100 Km. (secondo cerchio concentrico);

• da 100,1 a 150 Km. (terzo cerchio concentrico);

• oltre 150,1 Km. (quarto cerchio concentrico);

Si prendono in considerazione le graduatorie segnalate con la

presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al precedente punto

3. all’interno del primo cerchio

concentrico, partendo dalla più recente alla meno recente; se, attraverso

la manifestazione di interesse, non sono state segnalate graduatorie

all’interno del primo cerchio concentrico, si prenderanno in considerazione

le graduatorie segnalate nel secondo cerchio concentrico, utilizzando lo

stesso criterio di precedenza descritto per il primo cerchio; se, attraverso

la manifestazione di interesse, non sono state segnalate graduatorie nel

primo cerchio e neanche nel secondo cerchio concentrico si procederà, con

lo stesso criterio, con il terzo cerchio e poi con il quarto.

b) nel caso di assenza di graduatorie di cui al punto a) vengono utilizzate

graduatorie di Enti di altro Comparto in ordine di vicinanza territoriale alla

Città di Pinerolo, utilizzando lo stesso criterio di suddivisione del territorio

in quattro cerchi concentrici e lo stesso criterio di individuazione delle

graduatorie da utilizzare;

5. In caso di esito positivo della procedura in argomento la Città di Pinerolo

stipula apposito accordo con l’Ente interessato per l’utilizzo della graduatoria

concorsuale mediante scorrimento della stessa.”;

6. nel caso di esito negativo della procedura di cui sopra la Città di Pinerolo

procederà autonomamente alla ricerca della graduatoria cui attingere per

l’assunzione di personale inviando apposita richiesta di utilizzo della

graduatoria ad altri Enti svincolandosi dai criteri definiti nel medesimo punto

Il raggio di distanza sarà misurato utilizzato il sito Viamichelin.it inserendo da/a

ed utilizzando il percorso più breve.

In caso di esito positivo della procedura in argomento la Città di Pinerolo

richiederà all’Ente detentore della graduatoria l’autorizzazione all’utilizzo della

stessa.

Nel caso di autorizzazione della richiesta di avvalimento il Comune di Pinerolo

procederà alla stipula di apposito accordo con l’Ente interessato per l’utilizzo

della graduatoria concorsuale mediante scorrimento della stessa.

INFORMAZIONI GENERALI

Il Comune di Pinerolo si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi

momento ed a suo insindacabile giudizio il presente avviso nonché di non

procedere all’effettuazione della procedura nel caso venga adottata una diversa

organizzazione del lavoro che non richieda più la copertura del posto o per il

sopravvenire di norme che non consentano l’assunzione di personale. Il

provvedimento di revoca è reso noto a tutti coloro che hanno presentato

manifestazione d’interesse.

Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la manifestazione

d’interesse, ai sensi del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati

personali) e del GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento UE

2016/679), saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della

presente procedura e dell’eventuale successivo provvedimento di assunzione.

L’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento

Europeo n. 679/2016 è consultabile nel sito del Comune di Pinerolo al link: