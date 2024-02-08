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Cronaca

CARABINIERI: NON SI FERMANO ALL’ALT E TENTANO FUGA. BLOCCATI E TROVATI IN POSSESSO DI 145 KG DI COCAINA.

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(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 NON SI FERMANO ALL’ALT E TENTANO FUGA.
BLOCCATI E TROVATI IN POSSESSO DI 145 KG DI COCAINA
I CARABINIERI DI GENOVA, NEL CORSO DELL’INTENSIFICAZIONE DEI SERVIZI ANTITERRORISMO PRESSO PORTI ED AEROPORTI SVOLTI UNITAMENTE A PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, NOTAVANO UN’AUTOVETTURA CHE STAVA COMPIENDO CONTINUI GIRI SOSPETTI ALL’INTERNO DELL’AREA PORTUALE. I MILITARI SI ACCINGEVANO A CONTROLLARLA MA, ALL’INTIMAZIONE DELL’ALT, IL CONDUCENTE DELL’AUTOVETTURA, UNA PANDA, TENTAVA DI FUGGIRE SPERONANDO L’AUTO DEI CARABINIERI.
MENTRE UNO DEI DUE NON FACEVA NEMMENO IN TEMPO A SCENDERE DALL’AUTOVETTURA PERCHÉ IMMEDIATAMENTE BLOCCATO, L’ALTRO TENTAVA UNA FUGA A PIEDI VENENDO FERMATO DOPO POCHI METRI DA ALTRE PATTUGLIE GIUNTE IN AUSILIO. VENIVANO QUINDI EFFETTUATE PERQUISIZIONI PERSONALI E SUL MEZZO. ALL’INTERNO DELL’ABITACOLO VENIVANO RINVENUTI 4 BORSONI CHE RISULTAVANO POI CONTENERE 145 KG DI COCAINA, SUDDIVISA IN 130 PANETTI. I DUE, ITALIANI DI 50 E 60 ANNI CON PRECEDENTI DI POLIZIA, VENIVANO QUINDI ARRESTATI, FATTA SALVA LA PRESUNZIONE DI INNOCENZA, PER TRAFFICO INTERNAZIONALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE E DANNEGGIAMENTO AGGRAVATO. SU DISPOSIZIONE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, SONO STATI ASSOCIATI PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI GENOVA MARASSI.

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