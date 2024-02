(ACON) DISAGIO GIOVANI. IL DIBATTITO IN VI COMM: PUNTARE SU PREVENZIONE

(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 (ACON) Trieste, 8 feb – Al termine delle audizioni sul disagio

giovanile, si ? sviluppato in aula un ampio dibattito tra i

consiglieri della VI Commissione.

Serena Pellegrino (Avs) ha ripreso le parole dell’Ordine degli

assistenti sociali, sottolineando l’importante opera di chi

accompagna i ragazzi e i giovani con disagio: “? importante

pensare alla prevenzione – ha detto Pellegrino -, poi arriva la

scuola e la formazione. I consultori sono presidi di qualit? e

sono essenziali sul territorio: senza queste strutture, la

popolazione ? in difficolt?. Dopo il Covid, la situazione di

disagio sociale ? aumentata e dobbiamo considerare che gli adulti

della nostra generazione sono pi? numerosi dei ragazzi e hanno

gravi problemi che non sempre sanno affrontare”.

Furio Honsell (Open), rammaricandosi dell’assenza dell’assessore

Alessia Rosolen e delle associazioni studentesche, ha

sottolineato la natura del disagio che nasce dalla paura del

futuro: “Quanto incidono sul grado di disagio le azioni di

protesta, anche violente, sui temi ambientali o dei diritti?

Viviamo in un territorio dove non si vive malissimo, ma bisogna

anche dire che la situazione media delle famiglie non ? facile”.

“Mi aspettavo la presenza dei Comuni – ha sottolineato Honsell –

e molto pu? essere fatto dalla rete Citt? sane. Per finire, spero

che la Polizia postale non prenda i campioni dello sport come

modelli positivi, perch? non ? detto che siano veri esempi da

seguire: dobbiamo proporre un modello di societ? in cui non ci

sia l’ansia da prestazione”.

La consigliera Pd Manuela Celotti ha rilevato l’assenza

dell’assessore Riccardo Riccardi: “Garantire il supporto

psicologico in ambito scolastico ? un altro degli obiettivi che

ci si deve dare. I servizi di bassa soglia devono essere

recuperati: servono risorse per farli ripartire. C’? molto lavoro

da fare: questa audizione ? un primo passo, ma dobbiamo

rilanciare i piani di zona”. “Dobbiamo passare dal paradigma

bonus al paradigma servizi. Bisogna inoltre parlare dei

neo-diciottenni, di quella fase della vita in cui cambiano i

riferimenti dei servizi. Il ruolo del Consiglio e della

Commissione – ha concluso Celotti – ? di rendere le buone prassi

comuni a tutti”.

Laura Fasiolo (Pd) spera “che al centro dei prossimi appuntamenti

ci sia anche la presenza del mondo della scuola: non solo i

dirigenti, ma anche i rappresentanti delle famiglie e dei

giovani. C’? bisogno di pi? sensibilit? verso la figura dello

psicologo della scuola: ? necessaria una figura che intercetti i

bisogni della comunit? scolastica che a volte non sa come far

fronte a un problema”. “Prevenire significa agire fin

dall’infanzia – ha concluso – intercettando le problematiche il

prima possibile”.

“Spesso ci accorgiamo dei giovani quando creano problemi – ha

osservato Giulia Massolino del gruppo Patto-Civica – ma invece di

prevenire, si preferisce reprimere. Oggi abbiamo sentito di

quanto sia necessaria l’azione e il supporto sui territori, ma se

non investiamo oggi sulla prevenzione rischiamo di far ricadere

costi importanti in momenti finanziariamente meno floridi. La

responsabilit? del disagio ? di tutti noi. Mi dispiace constatare

cos? tante assenze tra i consiglieri”. Massolino, in chiusura, ha

ribadito il ruolo fondamentale dei consultori.

Stefano Balloch (Fratelli d’Italia) ha ringraziato per

l’importante contributo degli auditi al lavoro della VI

Commissione: “L’audizione ha visto tutti i soggetti andare nella

stessa direzione. La Regione non ha fatto mai mancare il supporto

verso questi temi – ha continuato Balloch – oggi per? gli

interventi hanno contribuito in maniera significativa alla nostra

azione, dando maggiori spunti di azione puntuale”.

Il presidente della VI commissione, Roberto Novelli (FI), infine,

si ? detto convinto che la seduta odierna “sia un primo passaggio

di un percorso che ha bisogno di informazione. Desidero chiudere

con due considerazioni: da presidente della Sesta voglio

spogliarmi dalla mia posizione ideologica o partitica: su molte

cose sono concorde, su altre no, ma dobbiamo sviluppare un

dialogo per avvicinare il pi? possibile le persone e dare

maggiori risposte”. “Sugli spazi di aggregazione giovanile,

dobbiamo capirne le nuove dinamiche perch? siano davvero

attrattivi. Oggi abbiamo trattato poco le tematiche legate al

gioco d’azzardo e ai social: sono argomenti che vanno messi

assieme – ha concluso Novelli – e devono essere trattati perch?

conosciamo ancora poco”.

