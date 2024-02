(ACON) DISAGIO GIOVANI. GRUPPO PD: SERVE AZIONE FORTE A CONSULTORI E SCUOLE

(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 (ACON) Trieste, 8 feb – “Il disagio giovanile sta assumendo

dimensioni e contorni sempre pi? importanti e preoccupanti, per

questo va contrastato con azioni forti sia sul mondo dlla scuola,

passando dal sistema dei bonus a quello dei servizi come lo

psicologo scolastico, sia sul fronte sociosanitario attraverso il

rafforzamento dei consultori”.

Lo affermano in una nota i consiglieri regionali Manuela Celotti,

Laura Fasiolo, Massimiliano Pozzo e Francesco Martines (Pd), a

margine dell’audizione sul tema del disagio giovanile tenutasi in

VI Commissione.

La consigliera Celotti sottolinea “la necessit? di un

potenziamento dei consultori rispetto ai servizi destinati ai

giovani, come il supporto psicologico e la presenza informativa e

di sostegno nelle scuole, passando dal paradigma del bonus a

quello dei servizi garantiti. L’importanza degli psicologi nelle

scuole, attualmente presenti in un numero troppo limitato di

istituti, ? emersa dagli stessi giovani intervenuti oggi in

Commissione. Un servizio, questo, che potrebbe intersecarsi con i

servizi specialistici (di salute mentale e per le dipendenze)

delle diverse Aziende sanitarie, rispetto ai quali esistono

notevoli margini di miglioramento, anche valorizzando buone

prassi come quelle presenti in Asugi e Asfo, che prevedono

specifici progetti dedicati agli adolescenti”.

Inoltre, aggiunge la dem, “per i giovani pi? in difficolt?,

un’altra pista di lavoro ? quella dei servizi di bassa soglia,

dalle ?quipe di strada ai centri di aggregazione posti nei

quartieri pi? in difficolt?. Servizi che funzionano se si

innestano in un lavoro di comunit? e che richiedono forme di

co-programmazione e co-progettazione, che potrebbero trovare sede

nei Piani di zona coinvolgendo Comuni, Ambiti, Servizi sanitari e

Terzo settore impegnato nel sociale, ma anche nello sport e nelle

attivit? ludico-ricreative”.

“Spiace constatare – conclude la Celotti – l’assenza degli

assessori regionali Alessia Rosolen e Riccardo Riccardi, dato che

la discussione ha toccato in modo evidente le loro materie di

competenza”.

Di “necessit? di istituire la figura dello psicologo scolastico”

ha parlato anche la Fasiolo: “Il problema della dispersione

scolastica e i disagi che vivono gli studenti e, di riflesso, le

famiglie vanno affrontati in maniera strutturale attraverso il

servizio dello psicologo scolastico, una previsione presente

anche nel disegno di legge che avevo presentato in Senato nel

2017. La scelta fatta dalla Giunta regionale di puntare

esclusivamente sui bonus ? sbagliata e rappresenta un’occasione

persa per un concreto contrasto al disagio e alla dispersione

scolastica e aiuto quindi a studenti, docenti e famiglie”.

La dem aveva presentato un emendamento alla legge di stabilit?

2024 attraverso il quale chiedeva di “rafforzare i Centri di

informazione e consulenza prevedendo, quindi, il sostegno

psicologico attraverso professionisti presenti nelle sedi

scolastiche. Chiudere a questa ipotesi, presente peraltro in

tutte le scuole europee, e puntare sui bonus psicologici affinch?

gli studenti si rivolgano a professionisti esterni al mondo della

scuola ? sbagliato, proprio perch? la presenza di una figura

interna alla scuola ha il valore di sentinella del disagio e di

interlocutore della comunit? scolastica”.

“I docenti, dal canto loro, non possono far fronte a una

moltitudine di problemi e disagi – commenta ancora la consigliera

di Centrosinistra -, ma devono essere supportati nel loro lavoro

di insegnanti. La figura dello psicologo scolastico sostiene

dunque i docenti perch? interagiscano in maniera corretta e gli

studenti, aiutandoli a interfacciarsi con le loro difficolt?, con

le problematiche decisamente complesse del mondo adolescenziale,

nel tentativo di superarle”.

Per Pozzo, “si deve cogliere fino in fondo la portata travolgente

del digitale, che gi? ora ha impatti notevolissimi e ne avr?

ancora di pi? in futuro. Cambia per i ragazzi e i giovani il modo

di apprendere, di conoscere, ma soprattutto di stare al mondo e

di relazionarsi con gli altri. Cambia il sapere, il giudicare ma

anche il sentire. Capire questo significa lavorare a 360 gradi

per rafforzare in via prioritaria 3 ambiti: educazione digitale;

educazione civica; educazione emotiva”.

Infine, Martines sottolinea come “l’audizione ha contribuito a

mettere ancor pi? in luce situazioni che tutti noi conosciamo,

come il bullismo nelle sue diverse forme, l’utilizzo distorto dei

social, l’abbandono scolastico, il disagio psicologico dei

giovani con le famiglie che non riescono pi? a gestire queste

difficili situazioni”.

“Accanto alla necessaria azione delle istituzioni, attraverso

politiche di prevenzione sulle famiglie e sulle scuole – continua

il consigliere – ? necessario investire sul ruolo che pu?

svolgere il volontariato nelle sue articolazioni associative sul

territorio, siano esse sportive, culturali, sociali. Se la

famiglia ? in difficolt?, pu? essere la comunit? a sopperire in

parte con tutte il suo mondo associativo, che crea rete e d?

sicurezza agli stessi giovani”.

ACON/COM/rcm

081705 FEB 24