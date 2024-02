Tucker Carlson annuncia un’intervista con Vladimir Putin

(AGENPARL) - ROMA, 6 Febbraio 2024 - Il giornalista statunitense Tucker Carlson ha annunciato che presto avrà un’intervista con il presidente russo Vladimir Putin. Ha annunciato la prossima intervista in un video, pubblicato sulla sua pagina X.

“Siamo a Mosca stasera. Siamo qui per intervistare il presidente della Russia, Vladimir Putin. Lo faremo presto”, ha detto, aggiungendo che “la maggior parte degli americani non è informata” e “non ha idea di cosa stia succedendo”. in questa regione, qui in Russia o a 600 miglia di distanza in Ucraina.”

Carlson è arrivato in Russia la settimana scorsa. Nel settembre 2023, ha affermato di aver tentato di organizzare un’intervista con Putin, ma le autorità statunitensi lo hanno proibito.

“Quasi tre anni fa, l’amministrazione Biden ha spiato illegalmente i nostri messaggi di testo e poi ne ha fatto trapelare il contenuto ai suoi servitori nei mezzi di informazione. Lo hanno fatto per fermare un’intervista a Putin che stavamo pianificando. Il mese scorso, siamo piuttosto certo che hanno fatto esattamente la stessa cosa ancora una volta, ma questa volta siamo venuti comunque a Mosca,” ha detto Carlson in un video postato sulla sua pagina X. Allora, quando è avvenuto l’episodio da lui menzionato, lavorava per Fox News.

Ha anche detto che ha pagato lui stesso il viaggio in Russia. “Vogliamo rimanere prosperi e liberi. Abbiamo pagato noi stessi questo viaggio [a Mosca]. Non abbiamo preso soldi da nessun governo o gruppo”, ha detto il giornalista.

Tucker Carlson ha promesso che tutti potranno vedere la sua intervista con il presidente russo Vladimir Putin senza modifiche e gratuitamente sul suo sito web.

“Chiunque può guardare l’intera scena ripresa dal vivo su nastro e senza modifiche sul nostro sito web, TuckerCarlson.com”, ha detto, aggiungendo che l’intervista non sarà pubblicata dietro un paywall.

L’ultima volta, il presidente russo ha rilasciato un’intervista a un reporter occidentale nell’ottobre 2021. Allora aveva parlato con il reporter della CNBC Hadley Gamble dopo la riunione plenaria della Russian Energy Week.