CONTIENE FOTO# ROMA – CARABINIERI ARRESTANO UN 26ENNE ORIGINARIO DEL MALI GRAVEMENTE INDIZIATO DEL REATO DI RAPINA.

ROMA – CARABINIERI ARRESTANO UN 26ENNE ORIGINARIO DEL MALI

GRAVEMENTE INDIZIATO DEL REATO DI RAPINA.

ROMA – La scorsa sera, i Carabinieri della Stazione di Roma Casalbertone, di

intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza

un 26enne originario del Mali, senza fissa dimora, gravemente indiziato del

reato di rapina in concorso.

Nella circostanza, una pattuglia dei Carabinieri che era in transito su

piazza Manfredo Fanti è stata fermata da un cittadino del Bangladesh che, in

forte stato di agitazione ha chiesto aiuto, raccontando di essere stato

avvicinato da tre uomini che lo avevano preso a calci e pugni, al fine di

asportargli il telefono e per guadagnarsi la fuga lo avevano colpito con una

bottiglia di vetro procurandogli una lieve ferita alla mano sinistra. Ragion

per cui, i Carabinieri, acquista la descrizione dei tre uomini si sono messi

sulle loro tracce, riuscendo a rintracciarne uno in una via limitrofa,

mentre gli altri due complici sono riusciti a dileguarsi. Bloccato,

identificato e riconosciuto dalla vittima il 26enne è stato arrestato e

condotto in caserma e messo a disposizione del Tribunale di Roma che, ha

convalidato l’arresto.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari,

per cui l’indagato è da considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza

definitiva.

040224

