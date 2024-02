comunicato 4 febbraio

(AGENPARL) – dom 04 febbraio 2024 *El Jebli dell’Atletica Vomano Vice Campione Italiano di Maratona*

*Per la prima volta, un podio in Maratona nel settore assoluto per un

atleta abruzzese*

Domenica 4 febbraio il calendario della Federazione Italiana di atletica

leggera prevedeva il Campionato Italiano Assoluto di Maratona che si è

svolto a Sabaudia (LT) in occasione della 4° edizione della Maratona “Maga

Circe”. Ottimo risultato di Hajjaj El Jebli, portacolori dell’Atletica

Vomano, che è riuscito a conquistare la medaglia d’argento con il tempo di

2h27.29, impresa mai riuscita a un atleta tesserato per una squadra

abruzzese in una rassegna tricolore del settore assoluto di Maratona. Il

piazzamento di prestigio ottenuto da El Jebli conferma il valore di un

atleta ancora inespresso, capace di affrontare un Campionato Italiano di

Maratona senza una preparazione adeguata a causa di un lungo periodo di

inattività per problemi fisici, ma la caparbietà e la determinazione

dell’atleta e del suo tecnico Andrea Giocondi hanno consentito l’ottimo

piazzamento.