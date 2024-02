(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 Chiusura alla circolazione, dalle ore 8.30 al termine del corteo. Rallentamenti nella zona sin dalle ore 6 per l’arrivo di circa 150 mezzi da tutta la provincia diretti al presidio fisso (davanti all’ingresso del’A14), attraverseranno via Selva Grossa e l’abitato di Case Bruciate

Protesta degli agricoltori: lunedì sospensione della viabilità nella zona tra il casello autostradale e l’interquartieri

È prevista nella mattina di lunedì 5 febbraio, la sospensione temporanea della viabilità indicata dall’ordinanza n. 230 del 3 febbraio, nelle strade che, dal casello autostradale raggiungono l’interquartieri, interessate dal corteo di protesta degli agricoltori.

La sospensione è prevista, dalle ore 8.30, per il tempo necessario al transito del corteo di protesta di circa 100 mezzi agricoli che da strada di Case bruciate percorrerà strada Montefeltro, via Gagarin e strada Pertini (l’interquartieri) fino all’intersezione con via Solferino per poi ripercorrere il tragitto a ritroso.

Possibili rallentamenti del traffico nella zona sin dalle ore 6 per l’afflusso di circa 150 trattori in arrivo da tutta la provincia di Pesaro e Urbino per raggiungere (da via Selva Grossa e attraversando l’abitato di Case Bruciate), il campo che si affaccia sulla rotatoria davanti all’ingresso dell’A14 dove ci sarà il presidio fisso di protesta.

Pesaro, 3 febbraio 2024

