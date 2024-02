(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

DA LUNEDÌ 5 A DOMENICA 10 FEBBRAIO 024

Lunedì 5 febbraio

Milano, Allianz MiCo, il vicepresidente Carosso partecipa alle presentazioni in programma presso lo stand del Piemonte alla BIT-Borsa Internazionale del Turismo 2024

Ore 10.30, Torino, Grattacielo Piemonte, Sala Trasparenza, il presidente Cirio partecipa all’evento “La Regione si colora di Rosa 2024. Insieme per la prevenzione del tumore al seno”

Ore 11, Torino, Grattacielo Piemonte, piano 41, l’ assessore Marrone partecipa alla conferenza stampa sui risultati del primo anno del fondo “Vita Nascente”

Ore 17, Pontecurone (AL), Sala Polifunzionale Giovanni Berri, via Emilia 76, l’ assessore Protopapa partecipa all’incontro dedicato all’agrivoltaico

Mercoledì 7 febbraio

Berlino, il presidente Cirio partecipa agli eventi della Regione Piemonte al Salone internazionale Fruit Logistica

Ore 9.30, Torino, Lingotto Fiere, l’ assessore Poggio partecipa all’apertura di Connect

Ore 10, Torino, Grattacielo Regione Piemonte, gli assessori Tronzano e Marnati partecipano alla “Cabina economica del Nord Ovest”

Giovedì 8 febbraio

Ore 10.30, Gravellona Toce (VB), Palazzetto dello sport, via Trattati di Roma 72, l’ assessore Chiorino partecipa all’inaugurazione di IOLAVORO

Ore 11.30, Torino, Grattacielo Regione Piemonte, Sala Trasparenza, l’ assessore Tronzano interviene alla conferenza stampa di “A&T – Automation & Testing 2024”

Ore 15.30, Torino, Dipartimento di Management, corso Unione Sovietica 218bis, l’ assessore Tronzano interviene al convegno annuale dell’A.D.E.I.M.F “Il ruolo del sistema finanziario e della finanza aziendale in un contesto di incertezza”

Ore 17, Ricaldone (AL), piazza Culeo, l’ assessore Protopapa partecipa al tavolo di lavoro sul tema “Il Distretto del Cibo e del vino Langhe- Monferrato: un’opportunita’ da cogliere”

Venerdì 9 febbraio

Ore 9.30, Novi Ligure (AL), il presidente Cirio e l’ assessore Chiorino partecipano al tavolo sull’ex Ilva

Ore 9.30, Alessandria, Camera di Commercio, via Vochieri 58, gli assessori Poggio ee Protopapa presenziano all’assemblea annuale della Confederazione Italiana Agricoltori

Ore 10.30, Orbassano (TO), Aula Magna, Regione Gonzole 10, l’ assessore Tronzano presenzia all’inaugurazione della “Camera immersiva-interattiva”

Ore 10.30, Asti, Provincia, il vicepresidente Carosso partecipa alle celebrazioni del Giorno del Ricordo

Ore 16, Asti, Ospedale Cardinal Massaia, il vicepresidente Carosso presenzia alla Santa Messa in occasione della Giornata del Malato

Ore 17, Novara, Castello Visconteo Sforzesco, l’ assessore Marnati partecipa a “La Stampa è con voi”

Sabato 10 febbraio

Ore 9, Alessandria, il presidente Cirio porta il videosaluto al convegno “La Pediatria specialistica al servizio del bambino”

Ore 11, Novara, Villaggio Dalmazia, l’ assessore Marnati partecipa alla cerimonia commemorativa per il Giorno del Ricordo

Domenica 11 febbraio

Ivrea (TO), il presidente Cirio presenzia allo Storico Carnevale

Ore 15.30, Alessandria, l’ assessore Poggio presenzia alla 18 a edizione del Carnevale al Quartiere Cristo

