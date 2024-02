[Comune Palermo] Pedonalizzazione via Archirafi. Dichiarazione consigliere Leto

(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 «Abbiamo da poco appreso la comunicazione di un progetto di

pedonalizzazione in via Archirafi abbastanza dettagliato e definito,

seguito dalla promessa di successiva condivisione. La pedonalizzazione

impatta significativamente sulla vita quotidiana di un intero quartiere,

eppure si presume di poter decidere senza coinvolgere chi ne subirà

direttamente gli effetti. Chiedo all’assessore Carta un immediato incontro

con i residenti, esercenti e studenti coinvolti per discutere apertamente e

democraticamente le implicazioni di questa decisione. Non si può pensare di

relegare la partecipazione della comunità a una fase successiva, quando le

carte sono già sul tavolo. La partecipazione richiede un coinvolgimento

attivo di coloro che maggiormente subiranno queste scelte. Non possiamo

ignorare il diritto alla partecipazione e alla consultazione pubblica su

questioni così cruciali per la nostra comunità».

Lo dichiara il consigliere comunale Teresa Leto.

Antonella Di Maggio

Ufficio Stampa

Comune di Palermo