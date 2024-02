(ARC) Logistica: Amirante, Regione strategica per ponte con Serbia

(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 L’assessore al Business Forum Transadriatico di Poordenone con

focus sugli scambi con Balcani occidentali

Pordenone, 2 gen – “Il Friuli Venezia Giulia, per la sua

posizione strategica, rappresenta uno snodo di collegamento

sempre pi? importante con l’Europa orientale e con la Serbia in

particolare, visto che nel 2022 la Commissione europea ha

previsto l’introduzione del nuovo corridoio dei Balcani

occidentali-Est Mediterraneo, con cui l’Italia sarebbe connessa a

Nord grazie all’inserimento della sezione Triste-Lubiana. Un

inserimento che si connette a sua volta ai due corridoi della

rete trans-europea che gi? attraversano la nostra regione, quello

del Mediterraneo e quello Adriatico-Baltico. Il nuovo corridoio

faciliterebbe l’integrazione e gli scambi economici e commerciali

nella regione balcanica, oltre a garantire l’accesso dell’Italia

al Mar Nero e alla Turchia”.

Lo ha detto oggi pomeriggio l’assessore regionale alle

Infrastrutture e trasporti, Cristina Amirante, partecipando al

panel “Tra infrastrutture e logistica: un ponte Italo-Serbo per

lo sviluppo” nell’ambito del “Business Forum Transadriatico

Italia Serbia: la partnership tra Italia e Serbia verso nuovi

orizzonti di prosperit? balcanica” organizzato nel Centro

congressi di Pordenone Fiere in occasione dell’edizione 2024 di

SamuExpo, il Salone internazionale delle tecnologie industriali

in corso fino a domani.

“Anche considerando i nuovi scenari geopolitici – ha aggiunto

Amirante – dati dai conflitti in atto, le imprese italiane ed

europee sono interessate a posizionare nuove attivit? industriali

di produzione anche in relazione alle necessit? contingenti di

accorciare le catene di fornitura globali e di avvicinarle alle

nostre economie. Per questo la Regione ha un ruolo rilevante in

queste nuove dinamiche commerciali anche alla luce anche

dell’interesse da parte della Serbia a investire sul Porto di

Trieste”.

L’assessore ha poi illustrato i piani legati ai nuovi

collegamenti ferroviari, in particolare, tra l’Interporto di