(ACON) SALUTE. FASIOLO (PD): SU CONSULTORI CENTRODESTRA SILENZIA DIBATTITO

(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 (ACON) Trieste, 2 feb – “Dopo aver svilito la sanit? pubblica,

con casi assurdi come la chiusura dei consultori familiari a

Trieste, ieri la Giunta e la Maggioranza di centrodestra hanno

messo in piedi un’operazione disdicevole e antidemocratica

negando la discussione in Aula e quindi cercando di silenziare il

dibattito”.

Lo afferma in una nota la consigliera regionale Laura Fasiolo

(Pd), a margine dell’incontro tenutosi nella sede del Consiglio

regionale tra una delegazione del Comitato in difesa dei

consultori, l’ufficio di presidenza e i capigruppo.

“Il servizio svolto dai consultori – continua la consigliera –

riveste una grande importanza per l’assistenza che offre a

giovani coppie nel momento di formazione di una famiglia, a donne

con problematiche di diverso tipo, a giovani e adolescenti, a chi

? in difficolt?. Questo servizio diventa ancora pi? importante in

un momento di difficolt? generalizzata del servizio sanitario

pubblico, con una forte carenza di medici di medicina generale

(che rappresentano per molti proprio un punto di riferimento per

bisogni di salute primari), di servizi pediatrici, di ostetricia,

di ginecologia, psicologia e in generale un supporto per varie

problematiche familiari”.

Secondo Fasiolo “la Giunta e il Centrodestra ignorano o ancora

peggio non tengono volutamente conto di quanto dovrebbe essere

garantito per legge. A partire dalle previsioni del decreto

ministeriale 77 del 2022 che regolamenta la definizione dei

modelli standard per l’assistenza territoriale e prevede che

debba esserci un consultorio ogni 20mila abitanti. E ancora la

stessa delibera di giunta 480 del 2023 che, all’interno delle

linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale

prevede il potenziamento dei consultori per la tutela di donne e

minori”.

“Da un lato, dunque, ci sono le norme a parlare, dall’altra un

Centrodestra che in barba a queste stesse norme attua tagli senza

pudore. Ieri, con il mancato dibattito in Aula, abbiamo perso

tutti un’occasione, si doveva anticipare la discussione rispetto

all’ordine del giorno prefissato, proprio per fare emergere le

problematiche della sanit? e di cui i consultori sono uno dei

tanti esempi, uno dei pi? eclatanti. Ma la nostra proposta ?

stata bocciata. Questo ? l’ennesimo indice di disattenzione del

Centrodestra – conclude l’esponente dem – per i problemi che

attanagliano la sanit? e la conferma ulteriore dell’orientamento

verso il sistema privato”.

ACON/COM/fa

021517 FEB 24