Zambelli (FI/PPE): “Produttivo scambio di opinioni con Stella Kyriakides sulla lotta contro il cancro in Europa”

(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 In accordo con la Commissaria europea per la salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, l’On.le Stefania Zambelli (FI) sostiene che sia “necessario unire le forze, le menti e i fondi in Europa per combattere una delle malattie più atroci che colpiscono il genere umano.”

Secondo i dati riportati dall’europarlamentare, “il cancro provoca ogni anno 1,3 milioni di morti e 2,7 milioni di casi diagnosticati in Unione Europea. È giunto il momento di cambiare questa preoccupante tendenza. Bisogna agire sulla prevenzione e, a tal proposito, il Gruppo PPE intende battersi per la promuovere stili di vita sani in tutta Europa, oltre che per maggiori investimenti negli ospedali e nel personale sanitario, di modo da garantire l’accesso alle cure a tutti i cittadini europei, indipendentemente dallo Stato in cui risiedano.”