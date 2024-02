Marco Werba atteso per la Masterclass al Conservatorio di Santa Cecilia

(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 Il prossimo 14 Febbraio, dalle 15.30 alle 19.30, il compositore e direttore

d’orchestra Marco Werba terra’ una Masterclass al Conservatorio di Santa

Cecilia (Sala dei Medaglioni – via dei Greci 13 in Roma) sulla “Musica nei

film storici”. La masterclass è stata organizzata dalla professoressa Maria

Francesca Agresta.

Durante la full immersion, della durata di quattro ore, verranno analizzati

i vari stili dei film in costume, ambientati in vari periodi storici, e i

compositori importanti che si sono dedicati ai film storici. Qualche

esempio: Miklos Rozsa (El Cid), Mario Nascimbene (Barabba), Nino Rota

(Romeo e Giulietta), Ennio Morricone (Novecento/Days of Heaven), Georges

Delerue (A walk with love and death/Anne of the thousand days), Jerry

Goldsmith (The great train robbery), John Scott (Anthony and Cleopatra),

Ron Goodwin (Where eagles dare), Trevor Jones (The last of the Mohicans).

Verrà infine analizzata nel dettaglio la partitura orchestrale di John

Barry per “The Lion in Winter”, per la quale vinse l’Oscar nel 1969.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.