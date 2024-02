(ACON) SALUTE. MASSOLINO (PAT-CIV): CONSULTORI, CDX EVITA DISCUSSIONE IN AULA

(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 (ACON) Trieste, 1 feb – “Avevo richiesto che l’Ufficio di

Presidenza del Consiglio regionale ricevesse una delegazione

delle manifestanti che hanno affollato piazza Oberdan, a Trieste,

nella giornata odierna, in contemporanea con la seduta d’Aula in

cui era prevista la mozione sui consultori”.

Lo spiega in una nota Giulia Massolino, consigliera regionale del

Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, a margine dell’incontro

tenutosi nel Palazzo tra una delegazione del Comitato in difesa

dei consultori, l’Ufficio di Presidenza e i capigruppo.

“Non una vera e propria audizione, che ricordiamo era stata

richiesta da noi formalmente alla III Commissione – ci tiene a

specificare la Massolino -, ma che al tempo ? stata negata, in

violazione del regolamento. Le manifestanti sono state chiare

esprimendo il loro dissenso alle consigliere e ai consiglieri

presenti all’incontro rispetto alle scelte intraprese

dall’Azienda sanitaria Asugi e dalla Giunta Fedriga, ampiamente

contestata in varie sedi dalla cittadinanza senza mai ottenere

per? un reale confronto. Negare il dialogo nelle sedi preposte

non aiuta certo a distendere il clima e a ricondurre il confronto

democratico a una dimensione corretta e priva di contrasti”.

La consigliera esprime, poi, “amarezza per la mancata discussione

in Aula della mozione di cui sono prima firmataria, sottoscritta

dall’intera Opposizione, sul potenziamento dei servizi

sociosanitari pubblici di prossimit?, in particolare conslutori e

distretti”.

“La bocciatura da parte della Maggioranza delle richieste delle

Opposizioni di invertire l’ordine del giorno oppure di estendere

il termine dei lavori, decisione che ha comportato la mancata

discussione della mozione in programma sui consultori – fa sapere

la Massolino -, ? stata un’occasione persa per dare una risposta

concreta alla cittadinanza che ci chiede di intervenire in modo

concreto su un tema cos? delicato e fondamentale”.

