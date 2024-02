(ACON) SALUTE. CARLI (PD): CHIAREZZA SU OSPEDALE E CASA COMUNIT MANIAGO

(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 (ACON) Trieste, 1 feb – “A circa due anni dallo stanziamento di

dieci milioni di euro, dell’ospedale e della casa di comunit? di

Maniago si sa poco o nulla. ? mancata in questo periodo la dovuta

attenzione e il confronto che ci si sarebbe aspettati dall’Asfo

nei confronti dell’amministrazione comunale. La Giunta regionale

ha confermato lo stanziamento e garantito un intervento per

sbloccare la situazione, da parte nostra non mancher?

l’attenzione per lo sviluppo di questa e altre situazioni nel

territorio pordenonese”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Andrea Carli (Pd)

a margine della risposta all’interrogazione attraverso la quale

chiedeva alla Giunta regionale di rendere note le novit?

riguardanti la progettazione e la realizzazione dell’ospedale di

comunit? e della casa di comunit? di Maniago.

“Dopo che la Regione decise di realizzare a Maniago uno dei sette

ospedali di comunit? e una delle 23 case di comunit? del Fvg,

notizia positiva seppur senza un seguito di informazioni da parte

dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, ad agosto dello scorso

anno – continua Carli – venne approvato un progetto di

fattibilit?, ma anche in questo caso ? stata scarsa, quasi nulla,

la condivisione di informazioni, idee e progetti, tanto da

destare una legittima incertezza e preoccupazioni non solo

riguardo alle tempistiche di realizzazione, ma anche e

soprattutto sulle modalit? progettuali. Gli interrogativi

riguardano un nuovo edificio oppure la risistemazione

dell’edificio storico, quali servizi, quale eventuale

integrazione rispetto all’attiguo centro assistenza anziani”.

L’amministrazione comunale, spiega Carli, “ha pi? volte chiesto

un confronto al direttore dell’Asfo, senza ottenere il necessario

ascolto. Ora, dalla stampa apprendiamo addirittura, da una

dichiarazione dell’Asfo, che siano possibili modifiche alla

fattibilit? approvata ad agosto 2023. Riccardi, rispondendo

all’interrogazione ha confermato lo stanziamento delle risorse

previste per Maniago, concordando con la necessit? di una

condivisione tra Asfo e amministrazione comunale da ora in poi,

non escludendo anche un proprio intervento personale in occasione

di future riunioni. Il confronto sar? importante anche per

chiarire, una volta completati i “muri”, quali saranno i servizi

forniti ai cittadini e le risorse umane coinvolte”, conclude il

consigliere dem.

