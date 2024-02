(ACON) AGRICOLTURA. OK A MOZIONE BUDAI: SERVE ELASTICIT SU ROTAZIONE COLTURE

(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 (ACON) Trieste, 1 feb – Riconsiderare la decisione di

Bruxelles, che vincola i pagamenti di base agli agricoltori al

rispetto di una serie di condizioni green, tra le quali l’obbligo

della rotazione delle colture sui suoli destinati a colture

seminative. Una norma, quella prevista dalla Politica agricola

comune (Pac) 2023-27, che secondo Alberto Budai (Lega), primo

firmatario della mozione assieme ai colleghi di gruppo Giuseppe

Ghersinich e Antonio Calligaris, rischia di “rivoluzionare una

tradizione che in Fvg ? pi? radicata rispetto ad altri territori”

in quanto “il cereale pi? colpito ? il mais”. E vigilare sul

rispetto della nota con la quale il Ministero – come ha ricordato

in aula l’assessore competente, Stefano Zannier – ha di recente

chiarito i termini dell’interruzione della coltura principale,

alleviando il peso della norma.

Il testo ? stato alla fine approvato dall’Aula a maggioranza, al

termine di un dibattito che ha portato tutto il Centrodestra ad

apporre la firma al documento di Budai, e il Centrosinistra a

schierarsi contro quella formulazione, pur manifestando

solidariet? al mondo agricolo, protagonista in questi giorni di

manifestazioni e proteste non solo nel nostro Paese.

Nella mozione Budai menziona la “stretta ambientalista e green

dell’Ue, in un momento complicato, in quanto la coltura del mais

ha subito importantissime ripercussioni dopo l’ondata di maltempo

che ha colpito nel luglio scorso un’ampia fascia del territorio

regionale”. Si ? fatto riferimento anche alla protesta degli

agricoltori italiani e di altri Paesi europei, Francia in primis,

con il promotore della mozione che ha parlato di “un settore

vessato da un crescendo di imposizioni burocratiche, finito nel

mirino perch? pesta i piedi a multinazionali con grande potere

geopolitico. Non ci sottraiamo in assoluto alla rotazione delle

colture, ma va applicata con elasticit?: in Fvg siamo gi? passati

da 100mila a soli 40mila ettari di mais”.

Opinioni esplicitamente condivise da Roberto Novelli (FI):

“Dobbiamo accompagnare il processo di trasformazione senza

provocare danni enormi alle coltivazioni, e incoraggiando il

ricambio generazionale”. Sulla stessa linea l’assessore: “Le

associazioni di categoria protestano – ha detto Zannier – non sui

princ?pi ma sul modo di applicarli, su come vengono calati sul

territorio. Tutte le nostre ‘fasi ascendenti’, con le proposte

che mandiamo al Parlamento europeo, sono inutili se poi i

regolamenti ci piombano addosso dalla Commissione, intrisi di una

burocrazia asfissiante che vuole controllare anche il colore

delle foglie”.

Il controcanto del Centrosinistra ? stato avviato da Massimo

Moretuzzo. “Condivido tante cose dette da Budai, ma nella mozione

ci sono altre parole, e rischiamo di sbagliare bersaglio – ha

detto il capogruppo del Patto-Civica -: il tema non ? contrastare

le norme sulla successione colturale, che sono basate su

considerazioni scientifiche. Il bersaglio dovrebbe essere

piuttosto il sistema dell’agro-business, con i prezzi del

cerealicolo dettati da 4 mega aziende”. Ha parlato di

“contraddizioni ed esagerazioni nella mozione” anche il

capogruppo del Pd, Diego Moretti, convinto che “l’intera vicenda

sia condizionata dalla campagna elettorale in vista delle Europee

di giugno”.

“Il no alla monocultura – ha osservato Rosaria Capozzi del M5S –

porta vantaggi, con un miglioramento della fertilit? e un miglior

utilizzo dell’acqua”. “E gli agricoltori – ha aggiunto Serena

Pellegrino (Avs) – hanno bisogno di azioni di mitigazione

climatica per ridurre gli eventi meteo estremi”. “Apprezzo la

conoscenza e l’impegno del consigliere Budai – ha premesso Furio

Honsell di Open – e credo che sia importante difendere

l’agricoltura a chilometro zero, ma una mozione come questa non

sarebbe utile neppure a loro”.

Allargando lo sguardo alla situazione generale, Massimiliano

Pozzo (Pd) si ? invece rammaricato del “calo di considerazione

sociale nei confronti di chi lavora in agricoltura”, rilevando

che “da parte delle istituzioni c’? una scarsa conoscenza delle

difficolt? del settore primario”.

ACON/FA-fc

011903 FEB 24