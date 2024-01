(ACON) VILLA LOUISE. BERNARDIS (FP): BENE ULTERIORE SOSTEGNO GIUNTA A GORIZIA

(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 31 gen – “La Giunta regionale non esclude un

ulteriore possibile impegno, anche finanziario, per garantire la

completa riqualificazione e il rilancio di Villa Louise a

Gorizia”.

Lo fa sapere, in una nota, il consigliere regionale Diego

Bernardis (Fedriga Presidente) a margine della presentazione

dell’interrogazione a risposta immediata sull’opportunit? di dare

un impulso istituzionale all’intervento di riqualificazione e

rilancio internazionale alla storica dimora goriziana Villa

Louise, a cui ha risposto il vicepresidente della Regione con

delega alla Cultura, Mario Anzil.

“Il secondo lotto di lavori – fa sapere Bernardis – ? stato

consegnato nei giorni scorsi e la fondazione Palazzo Coronini

Cronberg di Gorizia comunica che dovrebbe concludersi entro

settembre 2025. Tuttavia, vista l’incognita sul reperimento dei

fondi per completare a tempo debito il terzo lotto dei lavori di

riqualificazione della villa, ho rivolto l’attenzione anche su

questa necessit?”.

“Ringrazio il vicepresidente Anzil per l’esaustiva risposta. Sono

soddisfatto – conclude il consigliere di Fp – di aver appreso che

c’? la piena disponibilit? dell’amministrazione regionale a

sostenere anche la possibilit? che Villa Louise diventi sede di

progetti Erasmus, o di un’agenzia europea per i Balcani, per

renderla cos? un punto di riferimento internazionale per eventi e

incontri istituzionali e diplomatici”.

