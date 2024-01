PARTONO DA ABU DHABI LE CELEBRAZIONI PER #PUCCINI100 DEL FESTIVAL PUCCINI DI TORRE DEL LAGO

(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 PARTONO DA ABU DHABI LE CELEBRAZIONI PER #PUCCINI100 NEL MONDO CON IL FESTIVAL PUCCINI DI TORRE DEL LAGO

Valeria Sepe, Francesco Meli, l’Orchestra del Festival Puccini guidati dalla bacchetta di Jacopo Sipari di Pescasseroli sono i protagonisti del Puccini Opera Gala nella capitale degli Emirati

Una prestigiosa tournée per il Festival Puccini, l’evento è inserito nel programma del prestigioso Festival di Abu Dhabi organizzato da ADMAF Abu Dhabi Music and Arts Foundation che ogni anno richiama grandi artisti internazionali Luigi Ficacci: “La celebrazione dell’anniversario della scomparsa di Giacomo Puccini ci offre una nuova occasione per affermare e condividere l’universalità della sua arte e la grande forza comunicativa della sua musica. Vorrei ringraziare S.E. l’ambasciatore Lorenzo Fanara e gli organizzatori del Festival ADMAF per l’invito rivolto alla nostra Fondazione e ai nostri artisti. Sono certo che sapranno esprimere con le loro interpretazioni il piacere di condividere le emozioni che la partitura pucciniana riesce a regalare. Una musica, quella di Puccini, che ci che ci consente di costruire ponti e rinsaldare amicizie. Il Puccini Opera Gala è in programma il 31 gennaio nella splendida cornice dell’Emirates Palace, sede del Festival e vede protagonisti due straordinari artisti italiani il soprano Valeria Sepe e il tenore Francesco Meli che offriranno al pubblico di Abu Dhabi una selezione delle più celebri arie del grande compositore, da Tosca, a La Bohème, a Madama Butterfly. Alla guida dell’Orchestra del Festival Puccini il Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli. Durante la permanenza negli Emirati è prevista anche una masterclass per giovani musicisti emiratini e una conferenza per raccontare i luoghi di Puccini e il programma del Festival Puccini 2024. Fanno parte della delegazione il vicepresidente della Fondazione Paolo Spadaccini, la consigliera di amministrazione Maria Laura Simonetti e il direttore generale Franco Moretti oltre a una folta rappresentanza degli Amici del Festival Puccini che ha scelto di unirsi alla Fondazione per questa importante trasferta.