(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 Martinelli (Assosuini): “Peste Suina arrivata a Parma. Va fermata a ogni

costo.”

“Nella giornata di ieri siamo stati informati che è stata trovata una

carcassa infetta di cinghiale in provincia di Parma. Siamo stati,

purtroppo, facili profeti di un fenomeno che, senza un’azione decisa di

riduzione della popolazione dei cinghiali, era inevitabile avvenisse. La

Peste arriva così a bussare alla filiera del Prosciutto di Parma e anche

un solo caso può portare ad una quarantena della durata di anni.

Distruggendo, di fatto, il Made in Italy in una delle produzioni di

maggiore successo a livello mondiale. Abbiamo ancora una possibilità,

forse l’ultima, per una campagna di abbattimenti a tappeto prima della

stagione della riproduzione. Durante la primavera, infatti, i cinghiali

sono attirati dalle scrofe in calore, aumentando esponenzialmente il

rischio di infezione. Peraltro, abbattere i capi infetti significa

risparmiare loro atroci sofferenze. Cosa di cui agli animalisti sembra

non importare nulla. Ripetiamo, quindi, la nostra richiesta, oggi più

urgente che mai, alla politica: abbattete quanti più cinghiali possibili

prima della stagione della riproduzione. Altrimenti a perire sarà il

Made in Italy in tavola”

Lo scrive in una nota Elio Martinelli, presidente di Assosuini.