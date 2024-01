Fwd: Giorno della memoria 2024

(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 Buongiorno,

Giornata della memoria

Don David Berrettini: un eroe da non dimenticare

In occasione della “Giornata della memoria”, con il patrocinio del

Comune di Gualdo Tadino, nella mattinata di lunedì 29 gennaio le classi

quinte del “Casimiri” hanno assistito al Teatro Don Bosco alla pièce

teatrale prodotta dall’associazione culturale Arte&Dintorni a. p. s, “Un

eroe da conoscere”, dedicata alla memoria di don David Berrettini,

sacerdote gualdese e parroco della frazione fabrianese di Marischio, che

nel 1944 fu barbaramente trucidato dai nazisti in cambio della

liberazione di 19 ostaggi e insignito nel 1994 della medaglia d’oro al

valor civile. Il testo, che lo sceneggiatore jesino Vittorio Graziosi ha

tratto dall’omonimo libro di Valerio Anderlini, è stato magistralmente

interpretato dal giovane attore gualdese Giovanni Biscontini che, con la

direzione di Marco Panfili, ha catturato l’attenzione del pubblico dando

voce con estrema drammaticità alle vittime di tutte le guerre, di ieri e

di oggi. A conclusione dello spettacolo, il prof. Gianni Paoletti ha

ricostruito il contesto storico in cui è avvenuta la tragica vicenda di

don David, con approfondimenti sulle stragi naziste perpetrate in Italia

nell’ultima fase della secondo conflitto mondiale.

